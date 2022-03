Los dichos de Máximo Kirchner sobre los votantes porteños generaron repudio generalizado

BUENOS AIRES. Las declaraciones de Máximo Kirchner este 24 de Marzo, vinculando al electorado porteño con los dirigentes que niegan las desapariciones forzadas en la última Dictadura Militar, generaron un fuerte repudio por parte de numerosos dirigentes de la oposición y, causalmente, los referentes del Frente de Todos se mantuvieron en silencio.

“Vemos que a veces esta es una ciudad que tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura, o que te discuten el número de compañeros detenidos/desaparecidos, o realmente reivindican el accionar de la dictadura”, sostuvo el ex jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja del Congreso. Y las respuestas no se hicieron esperar.

“Parece que el diputado Máximo Kirchner está emperrado en ser una letrina. Un día como hoy que es de conmemoración de tiempos oscuros y tristes, se llena la boca de odio y discriminación”, señaló la diputada nacional Karina Banfi (JxC), según publicó Parlamentario. Y agregó: “Lo bien que hacen los porteños en no votarlos a ellos”.

Las críticas a Máximo por su pertenencia al PJ

Por su parte, la diputada nacional Carla Carrizo –también del distrito porteño- cruzó al jefe de “La Cámpora” en duros términos. “Pero Máximo, es justo al revés. Hay una tendencia en la Ciudad sí a votar ‘en contra’ del partido que defendía la amnistía; es decir el olvido. Ni memoria, ni justicia”, fustigó.

A su tiempo, la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli advirtió que “los que tienen esa tendencia son ustedes. ¿O te olvidas de que Zaffaroni juró como juez de la dictadura, y tu tía funcionaria del gobierno militar? Hay fotos por si te olvidaste. No insultes a los que no votan por ustedes pregúntate por qué no lo hacen”, lanzó Campagnoli, recordando el oscuro pasado de la actual gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner y del ex ministro de la Corte, el ultra kirchnerista Eugenio Zaffaroni.

En tanto, el vicepresidente de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, lamentó “que el diputado Máximo Kirchner busque deslegitimar el voto popular e insista en despreciar a los que piensan distinto. Claramente no conoce a los porteños”. Y en otro tuit agregó: “Qué bajeza el kirchnerismo usando uno de los momentos más trágicos de nuestra historia para insultar a quienes no los votan”.

El recuerdo de López Rega y la AAA al líder de La Cámpora

Asimismo, al conductor de “La Cámpora” también le contestaron ex diputados nacionales, como Gustavo Menna y Facundo Suárez Lastra. Este último fue lapidario con el hijo de Cristina. “Máximo Kirchner de nuevo contra los porteños. Omite que en CABA se votó en contra de la autoamnistía que votaron Néstor y Cristina, se condena a la dictadura y la responsabilidad de sus compañeros Isabelita, López Rega, los montoneros y la AAA en la tragedia del 24 de marzo”, bramó Suárez Lastra, poniendo de relieve el alineamiento proDictadura de Néstor y Cristina Kirchner en los años 90s.

Y en la misma línea, Menna machacó contra Máximo enrostrándole la pertenencia a un espacio en el que estaba la Alianza Argentina Anticomunista y José López Rega, de probados vínculos con grupos paramilitares que llevaron a cabo secuestros y ejecuciones.

“MáximoKirchner se tiene que hacer cargo de que pertenece al movimiento que tuvo a López Rega y la Triple A, que apoyó la ley de autoamnistía de la dictadura, que se negó a integrar la CONADEP, que indultó a Videla, Massera y Firmenich y que tuvo a Milani como jefe del Ejército”, fustigó Menna, recordando al ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, el represor César Milani.