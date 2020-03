View this post on Instagram

La diputada santafesina Amalia Granata apuntó hoy contra el proyecto de interrupción legal del embarazo anunciado por el presidente Alberto Fernández y sostuvo que "si hay que legalizar todo lo que sucede estamos al horno". En respuesta a la frase que pronunció ayer Fernández ("el aborto sucede") ante la Asamblea Legislativa, Granata comparó: "Las violaciones, el narcotráfico, la pedofilia, los femicidios, etcétera, también 'suceden'… ¿los legalizamos?". "Según Alberto Fernández, si lo deseás lo tenés y el Estado te ayudaría, y si no lo deseás lo podés matar en forma legal que el Estado también te ayudaría. ¡Esta nueva categoría de persona deseada o no deseada creada por el Presidente es única!", publicó la legisladora santafesina en su cuenta de Twitter. La militante provida advirtió que "se necesitan menos planes unilaterales y más políticas de Estado responsables", y prometió: "Saldré a las calles a defender la vida una vez más".