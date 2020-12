POSADAS. La marcha del kirchnerismo para proteger a funcionarios y ex funcionarios acusados, investigados y condenados en causas por corrupción en el Estado, tuvo su correlato en la capital misionera con la marcha de la Asociación de Presos Políticos y el Frente Patria, “a favor de nuestro gobierno del campo popular y en contra de sectores de la justicia que están persiguiendo a los compañeros”.

Un reclamo contra un lawfare que empezó durante el gobierno de CFK

En la manifestación de este lunes, un grupo de personas de la APP y del Patria estuvieron frente a gobernación y accedieron a hablar con MisionesCuatro. “La consigna es ‘Por una Navidad sin Presos Políticos’. Pero es una lucha que se viene dando realizando desde hace mucho tiempo por todas las organizaciones sociales y políticas de este país”, comentó Alberto Acuña, presidente de la Asociación de Presos Políticos.

“En este caso la convocatoria es a favor del campo de lo nacional y popular y de nuestro gobierno. Y en contra de sectores de la justicia que están llevando adelante el ‘lawfare’ y que están persiguiendo a los compañeros que expresan los intereses nacionales y populares”, sostuvo.

“A ninguno de los compañeros se le encontró ni una sola prueba”

Entre estos “presos políticos”, Acuña mencionó a Milagros Sala y Amado Boudou, quien está condenado en dos tribunales diferentes, por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Acuña opinó también que la vicepresidenta es una “perseguida simplemente por ser defensora de los intereses de los trabajadores”.

“A ninguno de los compañeros se le encontró ni una sola prueba como para tenerlos detenidos”, lanzó Acuña. Con esto desconoció que, para la justicia, está probado que Boudou, a través de testaferros, se quedó con el 75% de la calcográfica Ciccone. Es decir, se apropió de la única fábrica que puede imprimir papel moneda en el país. “Ninguno tiene una causa real y efectiva como para estar detenidos”, insistió Acuña, olvidando que el juicio a Boudou se inició cuando Cristina Kirchner era presidenta y que la condena fue ratificada por dos tribunales diferentes. Y por la Corte Suprema.

Para la Asociación, Oscar Thomas es un preso político

En esta línea, Acuña mostró una postura de ataque a la independencia del poder judicial respecto del poder político. Y de rechazo a la división de poderes propia de los sistemas democráticos. “Estamos buscando que los sectores que expresan los intereses internacionales y concentrados del país, se vayan de la justicia. Y que la justicia sea democrática y objetiva. No queremos una justicia kirchnerista. Queremos una justicia que sea justa para todos los sectores del país”, afirmó el referente de la asociación de presos políticos, en defensa de los acusados y condenados por delitos de corrupción en el Estado, durante los gobiernos kirchneristas.

Consultado sobre si existe un preso político en Misiones, Acuña mencionó el caso de Oscar Thomas, procesado y detenido en la causa de los cuadernos de las coimas, luego de estar 48 días prófugo de la justicia. “Tampoco tenía ningún motivo por el cual estar detenido y por lo tanto tuvieron que dejarlo en libertad. Existe mucha persecución en todo el país”, opinó Acuña, olvidando que Thomas se declaró en rebeldía contra el tribunal de la causa cuadernos y que, sigue procesado, pero lo liberaron por cuestiones sanitarias y previo pago de una caución de 3 millones de pesos.

Compararon a ex funcionarios K con los mártires de Margarita Belén

Por su parte, el referente del Frente Patria Jorge Almada, sostuvo que la consigna de una Navidad sin Presos Políticos, actualmente existe “en Argentina una persecución a referentes populares. En el caso de Milagro Sala, por pensar que era posible construir piletas para que las disfruten los chicos de las clases populares. Y en el caso de Boudou por devolverle la dignidad a los jubilados. En el caso de Cristina por vehiculizar y hacer realidad

“Un sector del poder judicial que persigue a los dirigentes populares. Intentan determinar que no se puede hacer política popular independiente y soberana en Argentina. Ayer se cumplió un aniversario de la Masacre de Margarita Belén. Misiones tiene mucha historia, como para dejar pasar que la Justicia siga persiguiendo a los dirigentes populares”, manifestó Almada. Así, el referente pareció poner al mismo nivel a Amado Boudou con Luis Arturo Franzen.

Cabe remarcar que estas agrupaciones no incluyen entre los presos políticos, perseguidos por la justicia, al caso más emblemático, el de José López (ex Secretario de Obras Públicas). Recordemos que este ex funcionario K, cayó preso cuando intentaba ocultar en un convento de General Rodríguez, casi 9 millones de dólares sin declarar. Y un arma de guerra.