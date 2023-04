Lucas Obelar: “Nuestros ejes están puesto en los obereños, en sus necesidades”

Lucas Obelar, es candidato a intendente de la ciudad de Oberá por el sublema “Activar” (Juntos por el Cambio). De profesión Martillero Público, Corredor Público e Inmobiliario, actualmente está cursando la carrera de abogacía y trabaja como comerciante. Este domingo, en una entrevista brindada al programa Somos Identidad que se emite por MisionesCuatro, habló sobre sus propuestas de campaña que se basan principalmente en impulsar el empleo joven, mejorar la seguridad en la ciudad. También que el municipio cuente con el sistema de ficha limpia.

“Desde Activar tenemos una forma de ver y encarar la política de una manera diferente, queremos proponer una manera diferente de hacer política, que es justamente escuchando a los vecinos y trayéndole soluciones a los problemas reales que tienen. Cuando uno sale a recorrer los barrios, sabiendo que Oberá tiene muchísimo potencial, vas a los barrios, ves cómo están y escuchás a los vecinos, te sorprende la dejadés que tienen desde hace mucho tiempo. Los vecinos plantean problemas que son estructurales desde hace años, la luz, el agua, las cloacas, los asentamientos irregulares que se van formando por falta de planificación”, comentó Obelar.

Con respecto a las propuestas que ofrece a los obereños señaló: “nuestros ejes están puesto en los obereños, en sus necesidades que es justamente empleo. Tenemos que impulsar el empleo joven, sobre todo. Los chicos si no encuentran una salida en el empleo público no tienen otro lugar a donde ir a buscar, hay una situación del país que acompaña esta cuestión, pero desde el municipio se puede impulsar a los emprendedores. Me tocó ser emprendedor en algún momento y me choqué con las trabas burocráticas. Desde nuestro eje empleo, queremos, eliminar las trabas burocráticas, vamos a revisar las tasas y, sobre todo generar incentivo para desarrollar esas actividades”, explicó el candidato.

Y continuó: “queremos ampliar la seguridad, mejorar el sistema de monitoreo, en Oberá se instalaron cámaras, pero la inseguridad no se vive en el centro, se vive en los barrios. Reforzar la seguridad en el barrio y contar con los botones antipánicos, que tienen que estar en esos lugares para trabajar en conjunto con la policía”, afirmó.

Además se refirió al transporte urbano: “vamos a hacer que tengamos un transporte eficiente, porque hoy, el recorrido de los colectivos y los horarios son un poco limitados. Hay chicos que cursan la facultad y tienen que volver a casa y no tienen un medio de transporte acorde para volver, también los trabajadores”.

“También vamos a trabajar el turismo desde el sector privado, porque genera fuentes de empleo, Oberá tiene mucho para ofrecer en cuanto a turismo. Oberá es una ciudad hermosa y hay que saber explotarla en ese sentido”, declaró Obelar en relación al turismo local.

“Desde Activar venimos a ofrecer una nueva forma de hacer política y el primer escalón está en el desarrollo local en la infraestructura, porque eso abarca los demás ejes, seguridad, transporte, salud, todo entra en el desarrollo de la sociedad. Sin infraestructura esas cosas no se pueden lograr”, precisó el candidato.

“Si tenemos infraestructura de calidad que nos dé igualdad de oportunidades a todos, la ciudad crece y de eso se trata nuestro proyecto: seguridad, empleo, turismo, transporte, eso se logra con una infraestructura o un crecimiento de la sociedad planificado. También queremos hacer el sistema de ficha limpia en mi gabinete, yo tengo ficha limpia y quiero ser un ejemplo para todos los chicos que se van a sumar a Activar. Siempre con el ejemplo, ficha limpia y desde la provincia hay que impulsar lo mismo para cualquier persona que quiere ocupar un cargo público”, explicó Obelar.