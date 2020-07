Luis Lacalle Pou: “No estaba dispuesto a ir rumbo a un estado policíaco”

BUENOS AIRES. Por primera vez desde que llegó a la presidencia de Uruguay, Luis Lacalle Pou dio una entrevista a un medio argentino. Fue en “Palabra de Leuco” (El Trece), donde entre otros temas habló sobre la estrategia que adoptó para afrontar la pandemia de coronavirus. “No estaba dispuesto a ir rumbo a un estado policíaco”, dijo sobre su decisión de no imponer una cuarentena estricta.

También subrayó la importancia de hacer a un lado las ideologías al momento de construir las relaciones diplomáticas entre países, y tildó de “dictador” al venezolano Nicolás Maduro.

Con respecto a la metodología elegida por Uruguay para hacer frente al novel coronavirus (SARS-CoV-2), el jefe de Estado expresó: “El uruguayo tiene una vocación genética en la libertad. Es un bien muy preciado, que a veces en la lógica diaria se nos olvida. Pero, en las difíciles, el uruguayo sale adelante con ese valor y lo defiende. En eso obviamente nos inspiramos: yo no estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse, a ir rumbo a un estado policíaco”, fustigó.

De esta forma, adjudicó el éxito de la cuarentena flexible a la responsabilidad ciudadana. “Pregunté: ¿alguien está dispuesto a ir conmigo a detener al que yo le compro leña porque está tratando de hacer el peso? ¿no somos capaces en Uruguay de apelar al cuidado personal y colectivo? Y el uruguayo dio una gran demostración”, contó el mandatario, según publicó TN, este miércoles.

Búsqueda de coincidencias y condena a Maduro

En otro tramo de la entrevista, Lacalle Pou también habló sobre su visión de gobierno, y defendió la necesidad de “buscar coincidencias” tanto a nivel país como entre las naciones de la región.

“Me parece que si basamos nuestras relaciones en las ideologías que cada uno puede tener, seguramente tengamos conflictos y no representemos a todo el país”, sostuvo. Y fue más allá: “Nosotros hablamos del relacionamiento bilateral con la Argentina, del Mercosur y de su relación con el mundo. Ese es el faro que va a guiar las relaciones diplomáticas con el presidente Fernández”.

En cuanto a si no había demostrado un “sesgo ideológico” el día de su asunción, al no invitar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a las autoridades cubanas y nicaragüenses, Lacalle Pou explicó: “Tenía un sesgo democrático, en realidad. No hay que confundir las relaciones diplomáticas entre los estados y la asunción de un presidente de la república. A mí me resultaba muy difícil hablar de democracia y de los derechos humanos teniendo al dictador Maduro enfrente. Esa fue una opción de la que yo me hago responsable personalmente”, sentenció.