Maciel, del escándalo con la Jatropha a la vicepresidencia del INYM

POSADAS. El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) aprobó este jueves 11 de junio, la designación del director por la provincia de Misiones, Sixto Ricardo Maciel, como Vicepresidente del organismo nacional. El ex presidente del IFAI (Instituto de Fomento del Agro y la Industria), uno de los denunciados por la presunta corrupción con el fallido plan Jatropha, para el desarrollo de biodiesel en Misiones, puede considerarse un afortunado de la política provincial: desde hace más de una década se desempeña en cargos de primera línea y parece inmune a toda investigación sobre su gestión.

El nombramiento quedó plasmado en la Resolución 117/20 donde se explica que el Decreto Reglamentario 1.240/02 de la Ley 25.564 faculta al Presidente del INYM designar un suplente entre los restantes miembros del Directorio, que lo reemplazará en el cargo en caso de ausencia o vacancia temporaria.

De esta forma, de la mano del Frente de Todos, Maciel retorna a un cargo protagónico en el INYM, donde ya ocupó el cargo de Director por la provincia de Misiones. Cabe remarcar que Maciel estaba sin un cargo desde que dejara el IFAI, en diciembre del año pasado.

El causa por la corrupción con el Plan Jatropha

Su figura estuvo en el centro de los cuestionamientos, fundamentalmente por su participación en el Plan Jatropha, para la producción de biodiesel en la provincia. Por los presuntos desvíos en ese mega proyecto que demandó unos 500 millones de pesos, Maciel está denunciado penalmente, junto al senador y ex gobernador Maurice Closs, el ex diputado nacional y ex ministro, Alex Ziegler, y el empresario y también funcionario renovador, Cirilo Vega, entre otros.

Esta causa data del 2014, pero no hay avances significativos en el expediente contra los acusados por “malversación de caudales públicos”, “megociaciones incompatibles” y “asociación ilícita”. El 14 de Diciembre del 2017, el fiscal federal Jorge Campitelli, pareció salir de su permanente letargo y solicitó informes a la Tesorería provincial, con vistas a esclarecer los hechos denunciados.

En ese oficio pidió al organismo encargado de las finanzas provinciales, que informe “si la Provincia de Misiones ha recibido fondos del Estado Nacional destinados al ‘Programa Provincial de Biocombutibles’ (Proyecto JATROPHA) desde el 2009 al 2011, para la investigación y desarrollo de combustibles alternativos”.

“En caso afirmativo (se solicita) que informe qué organismo giró los fondos, bajo qué resolución, destino de los fondos, si los mismos fueron incorporados al Fondo Fiduciario creado por Ley XVI-Nº97 de Misiones u otras formas de destinación al mencionado programa”, indicó aquel escrito de Campitelli.

El fiscal también solicitó a Tesorería provincial que informe “si se asignaron recursos del presupuesto provincial y todo dato de interés para la causa tendiente a determinar la conformación de los fondos del Proyecto ‘JATROPHA’”.

Los denunciados que no hablan

Además de Closs y del ex gobernador Hugo Passalacqua (actual vicepresidente de la Cámara de Representantes), también están denunciados Daniel Hassan -ex Secretario de Hacienda y actual presidente de la Fundación Parque de la Salud- y el mencionado Ricardo Maciel, por entonces, presidente del IFAI. El empresario formoseño Vega, también funcionario provincial, sería el artífice de un proyecto.

Según la denuncia penal del ex diputado provincial Mario Pegoraro, presentada a principios de Diciembre del año pasado, si se suman cinco decretos de asignación de recursos del Estado provincial, unos 17 millones de dólares, no han sido debidamente rendidos. La sospecha de Pegoraro gira en torno a presuntos desvíos ilegales. Como es de público conocimiento, el plan Jatropha no ha producido ningún resultado concreto. Pero el dinero se esfumó.

Ni Closs, ni Passalacqua, ni mucho menos Vega, han hablado públicamente de la denuncia penal en su contra. Ello pese a que el escándalo arrancó allá por 2014, cuando MisionesCuatro hizo pública la cuestión presentando los campos del Instituto Gentilini, donde supuestamente iba a desarrollarse la producción de la Jatropha. En su momento, Maciel admitió que la provincia había invertido 25 millones de pesos en el proyecto.