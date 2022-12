Magistratura: JxC asoció la decisión de Moreau a la “estrategia de Cristina Kirchner de paralizar las instituciones”

BUENOS AIRES. Decididos a no dar quórum en la sesión preparatoria de elección de autoridades, los principales referentes de Juntos por el Cambio cuestionaron este jueves la decisión de Cecilia Moreau de suspender las designaciones en el Consejo de la Magistratura y llamaron a que se revierta. Además, asociaron que la medida responde a “la estrategia de Cristina Kirchner”.

En conferencia de prensa, el jefe de la UCR, Mario Negri, rechazó la “resolución contraria a derecho que tomara la presidenta de la Cámara, y que no tiene facultades, que fue la de retrotraer la designación de cuatro miembros del Consejo de la Magistratura”.

“Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional que nunca ha ocurrido en esta Cámara”, advirtió el cordobés. Y consideró que Moreau “ha decidido no representar al Cuerpo ni defender al Cuerpo, sino asociarse a la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, que es paralizar las instituciones, el Consejo de la Magistratura y atropellar la Justicia”.

“Ojalá nos vaya bien en el Mundial, pero que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones”

De acuerdo con Parlamentario, haciendo alusión a la conferencia de prensa anterior de Alejandro “Topo” Rodríguez, el legislador de Juntos por el Cambio señaló: “No solo estamos de acuerdo con la agenda que proponen de los grandes temas, sino que hace mucho que venimos bregando por la ley de alquileres, porque se resuelva el problema de los créditos UVA, el problema de los jubilados, por el problema de la inseguridad, pero para el kirchnerismo la vida de los argentinos pasa por la impunidad o voltear la Justicia”. “En Labor Parlamentaria les dijimos que no estaban dada las condiciones para la elección de autoridades”, reveló.

Negri aseguró que les “preocupa la situación del país. Pero lo que no puede ser es que se lleven por delante las instituciones a cualquier precio. No estamos de acuerdo, no van a poder pasar, no podemos dejarlo pasar”, insistió. “Ojalá nos vaya bien en el Mundial, pero que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones”, completó.

Por su parte, el presidente de la bancada Pro, Cristian Ritondo, recordó que “el presidente de la Cámara debe ser el representante de todos y no de un bloque”. “Saquen la resolución que presentaron y llamen al resto del Cuerpo para elegir las autoridades y seguir una vida parlamentaria normal. Y que los cuatro representantes de la Cámara en el Consejo de la Magistratura sean un hecho. Que se les tome la jura inmediatamente”, reclamó.

“Cristina Kirchner atropelló a la Cámara de Diputados, porque tiene una sentencia el martes”

Mucho más duro que sus colegas del interbloque, Juan Manuel López, el titular de la Coalición Cívica, apuntó directamente contra la Vicepresidente por las maniobras del oficialismo con la Magistratura. “Cristina Kirchner atropelló a la Cámara de Diputados, se la acaba de llevar puesta, porque tiene una sentencia el martes y está presionando para que el Consejo de la Magistratura no sea integrado por las minorías”, lanzó. En esta línea, acusó a Cristina de querer “paralizar” al Consejo, “que selecciona y remueve jueces, y además administra el Poder Judicial”.

Por su parte, el jefe de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, planteó que en el oficialismo “están en una estrategia de apropiación del Estado, de las instituciones y la impunidad”. Y cargó contra Moreau: “La presidenta de la Cámara lo que hizo fue apropiarse de la representación del Parlamento”. “No nos vamos a prestar al sendero al margen de la ley al cual quieren someter al país”, agregó.

A su tiempo, la presidenta de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, expresó que “la estrategia del kirchnerismo durante sus gobiernos anteriores fue su enriquecimiento”. Y añadió: “en esta oportunidad la estrategia es lograr la impunidad de los delitos que cometieron en los gobiernos anteriores”.