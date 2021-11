POSADAS. En el marco de la gira de dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio, en apoyo a los candidatos locales, este miércoles, estuvo en la capital el Dr. Facundo Manes, uno de los dirigentes que encabeza la lista de “Juntos”, quien brindó una conferencia de prensa con a Martín Arjol y Florencia Klipauka, primero y segunda candidatos a diputados nacionales por Misiones, y con el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés.

Tras la conferencia, Manes dialogó con MisionesCuatro, brindando sus impresiones y reflexiones sobre el presente y futuro escenario político del país. “Estoy muy contento de estar en la tierra colorada. Si me mudo de Bs. As., me vengo a vivir acá”, confió el neurólogo, destacando su apoyo explícito a los candidatos de Juntos, Arjol y Klipauka.

“El país que viene en una decadencia crónica. Con mayor desigualdad, pobreza y falta de educación de calidad. Y ahora nos enfrentamos a una pandemia. Es hora de ver cómo nos involucramos todos. Va a ser duro. No hay que mentirle a la gente. Hay que reconstruir un país y eso no se logra con una ley o un parche, hay que hacer cambios importantes”, reflexionó Manes, para quien, “la sociedad aún triste por todo lo que está sufriendo, tiene ganas de apostar a algo nuevo, diferente a las prácticas de siempre y convertir la resignación en esperanza”.

Ante la consulta de un periodista sobre la relación con el espacio del ex presidente Mauricio Macri, el médico radical sostuvo: “Fui muy crítico del rol del radicalismo en el Cambiemos y de Cambiemos. Por eso, en Buenos Aires hicimos las PASO. Y gracias a eso pudimos tener una coalición más amplia, que llegaba a sectores que nunca habían votado a Cambiemos o a JxC y ganar la (PASO)”, argumentó Manes.

“No esperen de mí, más impuestos, Argentina está agotada”

Sobre el final de la entrevista, MisionesCuatro consultó a Manes sobre su postura sobre la política impositiva vigente en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “No esperen de mí, más impuestos. Creo que Argentina está agotada. Estamos asfixiados de impuestos. Hay que sacarle en freno de mano al potencial de los argentinos”, recalcó el neurólogo. Y en esta línea, amplió: “Hay que hacer una ley integral impositiva, que sea simple, justa y progresiva, en la que los que tienen más que paguen más. Y los que tienen menos, que paguen menos”.

“Tenemos más de 160 impuestos en la argentina, hay que reducirlos. Una de las cosas en las que voy a trabajar es que los impuestos no ahoguen a los argentinos que quieren producir y darle vitalidad a la economía”, sentenció Manes.