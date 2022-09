Manes: “Hay que poner al docente como el trabajo más prestigioso del país”

POSADAS. En el marco de su gira nacional de cara a una posible candidatura presidencial, el diputado nacional Facundo Manes (Juntos por el Cambio – UCR) visitó los estudios del Canal 8 MisionesCuatro, previo al acto que realizó en la Plaza 9 de Julio, frente a la Gobernación misionera, y reiteró sus críticas contra la polarización en política y contra el desinterés por la educación como motor económico y productivo, y como generador de riqueza, en lo que llamó la “Economía del Conocimiento”.

“A los argentinos nos falta empatía, reconocer al otro, vivimos divididos. La grieta nos está impactando en la calidad de vida, en la pobreza, en la inflación, en la economía. Y en Argentina, una mitad llega al poder e ignora a la otra mitad. Necesitamos reconstruir un país que viene involucionando desde hace décadas, con una pandemia y un mal manejado (de la misma) Y para eso necesitamos reconocernos y la celeste y blanca por encima de las diferencias”, subrayó Manes en el programa “Mejor de Tarde” de MisionesCuatro.

Reiterando sus críticas contra la polarización política en el país, en lo que hace años, el periodista Jorge Lanata bautizó como “la grieta”, Manes planteó que la misma “le conviene a los que polarizan, hay ganadores de la grieta. Los seres humanos somos seres tribales, entonces estamos tentados a defender nuestra tribu. Y los políticos que polarizan, nos inyectan más grieta, más polarización. Saben de esto. Pueden ganar elecciones, pero no se puede transformar a la Argentina”, sostuvo el diputado radical, para quien, de la presente situación “se sale con empatía, reconociendo al otro y con un sueño superador”.

Consultado al respecto de lo que observó en su recorrida por el país, Manes comentó: “Lo que veo es que hay mucha tristeza. (Los argentinos) perdimos la autoestima, entramos en una etapa de resignación. Veo que la gente quiere luchar, pero no encuentra un propósito. Ve a la política como algo lejano, los políticos peleándose entre ellos, mezquinos, llevando agua para su molino o enriqueciéndose mientras la sociedad sufre. Hay una desconexión entre dirigencia y sociedad”, advirtió el neurólogo, para quien “el mayor desafío de un liderazgo es tratar de convertir esa desesperanza en futuro”.

“Estamos con el alma rota pero no podemos renunciar a nuestra patria”, expresó.

En un tramo saliente de la entrevista, Manes se pronunció porque los jóvenes lideren el proceso de transformación del país. “Soy un médico que entré en política porque no quería ser espectador de la decadencia de mi país. Tenemos una deuda de inspiración con nuestros jóvenes. No es fácil ser joven: ellos no creen en nada, en la política, en las instituciones, en la educación como motor de desarrollo personal y ascenso social. Pero tenemos que decirles que no aflojen, que no acepten las cosas como están”, señaló.

“Cuando los jóvenes lucharon pasaron cosas inimaginables, necesitamos que lideren”, subrayó Manes, y añadió: “El futuro lo podemos construir entre todos, en esta polarización y grieta, solamente vamos a tener más pobreza y desigualdad”.

Por otra parte, Manes ponderó a la educación y el rol del docente, como los que deben asumir una posición central en la agenda pública el país. “La educación es la mejor arma para reducir la pobreza. El siglo XXI no se basa en los productos primarios sino en la capacidad de nuestro cerebro de generar cosas. Y el conocimiento es la economía del siglo XXI. Los países que no apuesten al conocimiento, van a estar cada vez más empobrecidos”, alertó el diputado nacional.

“Hay que poner al docente como el trabajo más prestigioso del país: educan a los futuros ciudadanos, a los periodistas que buscan la verdad, a los futuros médicos, jueces, presidentes. Pero ya no tienen prestigio. Además de pagarles más, tenemos que ponerlos en el centro del prestigio de la Argentina. La educación hace rico a los países, un pueblo educado genera innovación”, destacó Manes, para quien, no obstante, en el país “no entendimos eso”.

Asimismo, “tenemos que luchas sobre la educabilidad” recalcó el médico, sobre el problema del hambre y la imposibilidad de educarse para los sectores socialmente desfavorecidos. “Hay que hacer una revolución científica, educativa y tecnológica”, enfatizó.

Por último, Manes habló brevemente de la situación de la provincia, aunque sin alusiones específicas. “Misiones está sufriendo lo que sufre el país: falta de valoración al docente, de inversión en educación, en los jóvenes, en los jubilados. Es un país que viene involucionando y Misiones no es la excepción”, sostuvo.

“Tenemos que enfrentar al status quo que no quiere que nada cambie, al que le va bien mientras a todos nos va mal. Y mientras todo sigue igual algunos tienen privilegios que no todos tenemos”, concluyó.