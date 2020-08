Marcelo Julien ocupará la banca que deja Diego Barrios

POSADAS. En diálogo con Misiones Cuatro, Marcelo Julien mencionó los motivos por los cuales Barrios decidió dejar su banca en el Concejo Deliberante.

“Diego ha presentado su renuncia, entiendo que se la aceptarán mañana, en la sesión de los jueves”, expresó.

Asimismo, Julien comentó que la semana que viene, después de las respuestas del Tribunal Electoral, estaría asumiendo como concejal.

Contó que Diego Barrios deja su cargo en el HCD para dedicarse a su empresa: “en esta situación tan complicada para el país, donde todas las variables económicas están siendo catastróficas, hace que él tenga que ocuparse de su empresa. Son 200 familias y hay que ocuparse”, manifestó Julien.

En cuanto a su trabajo como concejal, dijo que “ha sido muy fructífero”. “Estamos teniendo charlas, no ha sido reflejado por ahí en ordenanzas, porque el trabajo legislativo tiene su manera de ser, tiene sus tiempos y cuesta a los empresarios”.

No hubo cuestiones políticas

En cuanto a este tema, Julien manifestó: “está bueno aclararlo, no hubo cuestiones políticas en el sentido que se sintió solo, o que no quiso, o que no pudo. Somos un equipo y una vez que renuncia, como ya nos ha pasado en algún cargo elegido por la gente, el segundo, o la segunda que asuma, estamos en la misma línea, tenemos el mismo equipo de trabajo, distinta metodología, pero el mismo sentido hacia dónde vamos”, explicó el dirigente.

En ese sentido añadió: “lo veo con las mismas ganas de seguir trabajando, él va a seguir participando, no ha renunciado a ningún cargo dentro de un partido, participa dentro de la asamblea, en este sentido no lo veo desanimado. En política sigue participando, no renunció al Pro ni a ningún cargo”, expresó Julien.