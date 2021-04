BUENOS AIRES. El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó al empresario Hugo Sigman en la causa iniciada a raíz de una denuncia de un particular que pidió se investigue por qué el Estado pagó al proyecto conjunto de Hugo Sigman y AstraZeneca, unos 60 millones de dólares para que provean al país con 22 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, de las cuales no llegó ninguna.

Según el acuerdo con AstraZeneca, en triangulación con los laboratorios mAbxience (de Sigman) y Liomont (del magnate mexicano Carlos Slim), las vacunas iban a comenzar a llegar a principios de marzo.

De acuerdo con LPO, la denuncia contaría con importante documentación sobre el contrato que el gobierno de Alberto Fernández firmó con AstraZeneca y Sigman. Contrato que el Ministerio de Salud, ahora a cargo de Carla Vizzottim se rehúsa a publicar.

La causa se instruye en el juzgado federal de Julián Ercolini, quien estaría analizando si corresponde aplicar al dueño del Grupo Chemo, la figura de “defraudación al Estado”.

Si bien el Gobierno se rehúsa a publicar el contrato y de manera más inexplicable aún no le exige a Sigman ninguna explicación, el diputado radical José Cano parece haber accedido a algún dato certero.

Es que, en las últimas horas, el legislador por Tucumán afirmó que el Estado ya pagó 60 millones de dólares. Además, pidió que se sancione a estas empresas por la demora. O por la presunta defraudación.

Sigman se jactaba de ser el único proveedor de vacunas

La vacuna de Sigman y AstraZeneca fue la gran apuesta del gobierno kirchnerista, un negocio multimillonario para Sigman, que hasta el momento no explicó por qué no fueron enviadas las dosis de vacunas desde México.

Según el citado portal, cuando el propio Sigman anunció los acuerdos el año pasado recibió una serie de notas celebratorias de los principales medios de Argentina y España. Lo presentaban como el empresario que iba a salvar a Latinoamérica del coronavirus.

“Para julio de 2021 la situación de la pandemia va a cambiar muchísimo porque va a haber mucha gente protegida, ya sea el 70, 80 o 90 por ciento de las poblaciones”, vaticinó por entonces Sigman, en la conferencia de la UIA de diciembre del año pasado.

En esa fecha afirmó que en Marzo llegarían al país sus vacunas. Incluso se jactó de que, si AstraZeneca no hubiera firmado con su laboratorio mAbxience, no habría vacunas hasta fines del 2021. Lo cierto es que las vacunas no están. Y muchos dirigentes y analistas sospechan de que Sigman tenía influencia sobre el ex Ministro de Salud, Ginés González García y por eso fracasó la negociación con el laboratorio Pfizer, por las vacunas Pfizer-Biontech.

El escándalo que salpica a Slim y el agasajo a Sigman en España

La situación de Sigman es delicada. Es que él mismo confirmó en una carta pública en la que intentó defenderse, su laboratorio de Garín produjo al menos 18 millones de dosis. Y todas fueron enviadas a México para su envasado. Esto va en contra de la opinión de más de 200 especialistas y organismos de salud, que reclamaron que deje al menos una fracción de esas vacunas para su envasado y su uso en el país.

Mientras tanto, el laboratorio mexicano Liomont, socio de Sigman en el proyecto, inicialmente adujo la falta de envases para justificar los atrasos. Y luego ante el paso de meses sin novedades la información dejó de ser clara.

En medio de esta situación, a Sigman lo agasajó en Madrid, el embajador Ricardo Alfonsín. Fue un invitado exclusivo a un almuerzo con el ministro Martín Guzmán. En medio de su gira europea para negociar el crédito con el Club de Paris, que continúa impago, el ministro mantuvo una reunión con el empresario investigado.