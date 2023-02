Martín Arjol: “He manifestado mi voluntad de ser candidato a gobernador”

Luego de confirmarse que la Mesa provincial de Juntos por el Cambio Misiones cerrara un acuerdo por unanimidad la lista para las elecciones provinciales del 7 de mayo y que será encabezada por el candidato a Gobernador del partido Unión Cívica Radical (UCR), la Vicegobernación del Partido Propuesta Republicana (PRO) y que la lista de Diputados Provinciales lo encabezará el candidato del partido (Activar), en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con el Diputado Nacional por Misiones Martín Arjol (UCR-JxC), quien en primer lugar manifestó: “nosotros creemos desde Juntos por el Cambio que es un espacio en donde sean discusiones, debates, donde no hay una palabra única, así fue conformado nuestro espacio en el 2015 y lo mantenemos”, expresó.

Asimismo, el legislador destacó la “consolidación de ese espacio que ganó las últimas elecciones”.

“Juntos por el Cambio tiene la responsabilidad de que, en la provincia de Misiones, después de mucho tiempo, tengamos un espacio político que esté a la altura de las circunstancias, que pueda discutir un modelo de provincia, que pueda sacar a la provincia en el estancamiento que está después de 20 años, discutir la matriz energética, lo que pasa con nuestros sectores productivos. Hay un montón de desafíos que tenemos en la provincia y debemos darlo de manera madura, no hay dirigente que con un dedo pueda designar a los candidatos. Eso implica discusiones, con formaciones de mesa de los distintos espacios políticos que integramos, Activar, el Pro y el radicalismo, los debates internos de cada espacio”, declaró Arjol.

“Más allá de tornar competitivo el espacio lo positivo me parece institucionalmente para la provincia que se termine la idea de partido único. Vamos a dar la pelea para ganar y gobernar la provincia de Misiones”, afirmó el diputado nacional.

Con respecto a las candidaturas-que hasta el momento no se dieron a conocer los nombres-señaló: “cada partido tiene sus propios mecanismos, asambleas, convención con distintos nombres, que son los tres partidos los máximos órganos que terminan definiendo candidaturas en distintas representaciones por cada lugar de la provincia o departamento”, detalló Arjol.

Asimismo, ante la consulta si él sería el candidato a gobernador respondió: “lo he manifestado en lo personal, me he preparado, con Juntos por el Cambio conformamos, un excelente equipo tengo la voluntad”, expresó.

“Se dará la discusión dentro del partido, creo que no hay otro candidato, por lo menos otros candidatos no lo han manifestado públicamente, decidiremos que es lo mejor para el partido y Juntos por el Cambio”, manifestó el legislador.

En esa línea continuó: “una decisión tan trascendente de una candidatura a gobernador o vicegobernador no es una decisión menor, es pura y exclusivamente de un partido. Tenemos que escuchar a no solo a otros espacios, sino a una sociedad que también opina, sino termina siendo partidaria y tiene que ser hacia la sociedad”.

“He manifestado mi voluntad de ser candidato a gobernador dentro de los espacios que tenía que hacerlo, pero nosotros dentro Juntos por el Cambio no nos paralizamos en la discusión de cargos”, expresó Arjol.