Martín Arjol: “Necesitamos que nuestra política productiva vuelva a ser el pulmón y el corazón de Misiones”

POSADAS. El candidato a gobernador de la provincia, Martín Arjol (JXC), fue entrevistado por Eduardo Pérez en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, donde relató sobre como vienen desarrollando la campaña electoral, la importancia de potenciar el desarrollo productivo de la provincia, entre otros temas: “tengo una alegría inmensa por el recibimiento de la gente, el entusiasmo, pero, particularmente por el equipo que tenemos, que hemos conformado en la fórmula, la lista de diputados, un montón de dirigentes que están, no figuran en las listas, pero están acompañando a nuestros candidatos a intendentes, a concejal. Un compromiso enorme”, expresó el candidato.

Y agregó: “estuvimos en Azara, Un pueblo muy pequeño, nos recibieron con una caravana, hicimos un acto, una reunión en realidad en la Plaza del Pueblo. La verdad que muy contento, con esta sensación de poder llegar, sobre todo con nuestra propuesta, porque eso es lo que por ahí, por lo menos lo personal, digo, me quita el sueño de poder hacerle llegar al misionero en la propuesta política que tiene Juntos por el Cambio, porque escucho mucho desde el oficialismo que nos dicen que la oposición no tenemos ideas, no hay propuesta, no saben cómo gobernar, y la verdad que hacia adentro encuentro distinto, hay gente comprometida, jóvenes con capacidad para gestionar propuestas políticas en los sectores productivos, sectores impositivos, en la cuestión de la salud”, declaró Arjol.

Asimismo, continuó: “ayer (jueves) estuvimos en un coloquio de ideas, en realidad era una charla de debate, una exposición de las políticas agropecuarias de la Chacra, que cada candidato quería llevar adelante. Nos fue muy bien, estuvimos tanto Natalia (Dörper), como Pedro (Puerta) y yo, estuvimos exponiendo nuestra política productiva que tiene que ver con que la Chacra vuelva a ser el pulmón y el corazón y, de esa manera, vuelva a latir la provincia de Misiones con propuestas del instructor productivo, las cooperativas como un verdadero brazo de comercialización y no como ha ocurrido en estos 20 años, como un premio político”, explicó.

“Desarrollamos en 30 minutos nuestra política productiva para la Provincia de Misiones y, lamento enormemente, que el candidato del oficialismo no haya ido”, comentó Arjol.

Y agregó: “para mí es muy importante discutir, porque ellos que nos dicen a nosotros que no tenemos gestión, son los que hace 20 años tienen problemas estructurales. La yerba, el té, el tabaco, la forestación, la foresta industria, el tun ha desaparecido. Todas las actividades han caído”, manifestó el candidato.

“Entonces, es muy importante discutir qué ha pasado en esa caída sistemática del sistema productivo. Cuando cae la producción, no es que está cayendo algo, nomás, está cayendo la provincia, la gente se está yendo al campo y, en definitiva, termina engordando las zonas de miseria de las grandes ciudades o se terminan yendo”, contó.

Respecto a las localidades visitadas comentó: “estuvimos con Pedro (Puerta) en San Antonio, en Irigoyen, en San Pedro, y los chicos se van a trabajar a Brasil. Fuimos muy temprano a Andresito, entramos por la avenida principal de Andresito, era fabuloso ver la actividad productiva, cómo el productor bajaba su producción, verduras, frutas, esa es la Misiones que se mueve, no sólo productivamente en la chacra, sino industrialmente que agrega valor y eso es lo que tenemos que recuperar”, expresó el candidato.

Respecto a los problemas que hay en la provincia señaló: “sería muy bueno escuchar después de 20 años que nos plantea en la cuestión productiva, de la salud, seguridad. Creemos que hay que mejorar la cuestión de la energía, del agua, de la accesibilidad de los caminos rurales”.

Dijo además que se necesita “un Estado que invierta fuertemente en conectividad, en energía rural y obviamente en políticas públicas, para que la chacra vuelva a ser ese lugar”.

“Tenemos que tener una política en donde enfoquemos con nuestros instructores productivos de decirle al productor cuál es el negocio productivo para la chacra”, añadió.

Impuestos distorsivos

Además, se refirió a la “topadora” para terminar con la aduana paralela: “lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar, nosotros lo vamos a tirar abajo a la buena paralela. Decimos como una topadora para que sea gráfico de que queremos terminar con los impuestos que son distorsivos. No vivimos adentro de un termo, sabemos que para dar más educación y salud hay que cobrar impuestos, pero no los impuestos distorsivos”, explicó Arjol.

“Sin aduana paralela vamos a tener mayor actividad económica, recaudar más, además vamos a generar más empleo para los misioneros y más futuro, sobre todo trabajo. Vamos a eliminar esa idea de una aduana que es muy injusta, porque hoy las grandes empresas que pudieron tener recursos para hacer un amparo e ir a la justicia”, manifestó Arjol.

Ya en el tramo final de la entrevista declaró: “nuestro objetivo no solo es ganar, sino hacer las transformaciones, hay que pensar, abrir la cabeza y convocar a todos los espacios políticos para que esa transformación que queremos hacer sea duradera, porque las cosas buenas tienen que durar en el tiempo, tiene que ser política de Estado para poder ver los resultados”, precisó el candidato a gobernador.