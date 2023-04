Martín Arjol: “Planteamos un modelo distinto, eso demuestra madurez política”

Martín Arjol, el candidato a gobernador de Misiones de Juntos por el Cambio, brindó una entrevista al programa “Otro día más”, que se emite por la radio Social Club 97.7 de Apóstoles, donde habló de varios temas, como es el caso de las visitas que hacen a diferentes localidades de la provincia, en el tramo final de la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de mayo.

En primer lugar, manifestó estar “muy entusiasmado con el recibimiento de la gente, estamos muy contentos de cómo venimos trabajando, las propuestas que venimos llevando. Estamos muy contentos también en la recepción y en el ida y vuelta que tenemos en esta dinámica que llevamos adelante con las reuniones en las plazas, en cada una de las localidades”, contó el candidato.

Asimismo, dijo que Misiones: “es una provincia para un misionero, no hay un misionero de primera y de segunda, el derecho que tiene el posadeño lo tiene el vecino de Oberá, de Apóstoles”, expresó Arjol.

“Donde hay un misionero ahí tenemos que estar trabajando en políticas públicas. Planteamos también desde ese lugar el potencial que tiene nuestra zona ¿Por qué no pensar con un primer tren de la tierra colorada que muestre nuestras producciones originarias? plantear la cuestión turística, volver a ser pujante desde ese lugar, la actividad turística, productiva”, añadió.

Por otra parte, fue consultado respecto al debate sobre políticas agrarias realizada hace unas semanas, donde participaron algunos candidatos a gobernador. El único ausente fue Hugo Passalacqua: “ese momento era de políticas agrarias para Misiones, creo que esos espacios son buenos para plantear cuál es la visión que tiene cada uno de los candidatos en el sector productivo. Pero ¿por qué no hablar del sector impositivo? ¿de energía? de lo que pasa”, cuestionó Arjol.

Asimismo, hizo una invitación al debate al candidato del oficialismo provincial: “es necesario que los misioneros escuchen qué plantea después de 20 años el mismo gobierno, además la persona que ya fue vicegobernador, gobernador y que ahora va por un tiempo más. Me parece que es importante escuchar, debatir y no fue. Entonces, desde ese lugar nosotros planteamos e invitamos a Passalacqua a un debate en donde podamos plantear las políticas públicas que tenemos que llevar adelante, porque la verdad que hace 20 años, no sólo siento, sino que veo en la provincia que venimos reculando con chinela y es complicado”, declaró Arjol.

Además, mencionó sobre el tabaco y la pérdida de producción: “este año, el sector tabacalero vamos a tener la mitad en producción de tabaco que tuvimos hace 20 años atrás”, expresó.

En ese sentido agregó: “tenemos que discutir esta política pública y un espacio en donde quieran, cual sea el espacio, cual sea las reglas que establecer para que el misionero sepa cuál es la diferencia. Nosotros planteamos un modelo distinto, entonces me parece que eso demuestra madurez política y no esconderse detrás de los grandes carteles”, manifestó Arjol.

Y continuó: “si no quiere debatir es porque en definitiva no va a definir en la política pública. Me parece muy importante los debates, que la gente escuche, sobre todo para poder reclamar después del proceso electoral cuáles fueron las propuestas de cada uno”.

“Somos una provincia Startup, pero el vecino de Apóstoles, de Andresito para tener un certificado de dominio tiene que ir a Posadas. O sea, esta es la realidad de una provincia Startup, pero de Startup no tiene nada”, declaró Arjol.

Con respecto a JXC declaró: “quiero llevar esperanza a la gente que hay un espacio Junto por el Cambio consolidado y es alternativa a la renovación con gente joven, profesionales, comprometidos con la realidad de su pueblo”.

“Esto me da mucha fuerza para aún en esa situación tener en claro que nosotros no vamos a esperar 60 años, los misioneros no vamos a esperar, 20 años es suficiente para demostrar que hoy en la provincia de Misiones falta luz y agua, ni hablemos en las cuestiones estructurales, salud, generación de empleo, políticas impositivas”, manifestó el candidato.

“Entonces, tenemos que recuperar esta realidad en la provincia de Misiones y Juntos por el Cambio convoca a sectores del radicalismo, peronismo, del PRO, sectores independientes. Es un espacio diverso y abierto para generar las transformaciones, porque no solo basta ganar en la provincia de Misiones, hay que convocar a una sociedad misionera a atravesar un proceso no solo nacional, también provincial, que tiene que plantear las soluciones del presente, pero, sobre todo, construir un futuro en la provincia próspero, que lo podemos hacer”, afirmó Arjol.