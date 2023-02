Martín Berhongaray junto a su compañera de fórmula Patricia Testa

Con un 56 por ciento de los votos, el radical Martín Berhongaray ganó las elecciones primarias de La Pampa y se convirtió en el candidato de Juntos por el Cambio (JxC) que competirá en los comicios generales del 14 de mayo contra el gobernador Sergio Ziliotto, que busca la reelección.

El diputado nacional se impuso en la interna opositora ante Martín Maquieyra, el candidato del PRO, que obtuvo el 43 por ciento de los votos.

Se trató de la primera elección del año, donde además se eligió candidatos a intendentes, a legisladores provinciales y a concejales.

La Pampa una de las provincias que decidió desdoblar las elecciones de las presidenciales, pero las primarias no son como las tradicionales PASO. Son obligatorias solamente para los partidos que no llegaron a un consenso en la definición de una lista única, y no son obligatorias para los votantes.