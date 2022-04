Martínez impugnó la designación de Reyes por parte de Sergio Massa y anticipó que acudirá a la Justicia

Foto vía Télam

BUENOS AIRES. Luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmara la designación de la radical Roxana Reyes al Consejo de la Magistratura por la segunda minoría, el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, rechazó el nombramiento y anticipó que analizará en términos jurídicos junto a su equipo la resolución para “impugnarla y hacer una denuncia en sede judicial”.

“Hace minutos hablé con el presidente de la Cámara de Diputados y le transmití que no estoy de acuerdo con la resolución firmada respecto de la designación de la diputada nacional Roxana Reyes de la UCR como integrante del Consejo de la Magistratura”, informó desde el Salón de los Pasos Perdidos, según publicó el portal Parlamentario.

En ese sentido, Martínez argumentó su planteo: “Habida cuenta de la resolución la composición de los cuatro miembros que la Cámara de Diputados tiene que enviar, entre ellos están los enviados del 2018, por ende, va a quedar claramente en contradicción con lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 2 de la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada a final de 1997”.

Para Martínez, el FdT está subrepresentado en la Magistratura

“Va a quedar de una manera muy particular somos el bloque parlamentario con mayores miembros y nos correspondería dos integrantes. Vamos a quedar con un solo integrante que es la diputada Vanesa Siley”, explicó el titular del bloque oficialista.

En tanto, “JxC va a quedar con 2 diputados, Roxana Reyes y Pablo Tonelli, que viene en ese lugar desde 2018. Y el tercer interbloque minoritario en cantidad es el que preside el diputado Alejandro Rodríguez, que designa a Graciela Camaño”, completó Martínez.

Así, Martínez leyó el artículo 2 inciso 3 de la Ley que regula la figura del Consejo de la Magistratura: “A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”.

“A mi criterio eso queda en claro incumplimiento. Y pedí a la Cámara la resolución, que ya circula en redes. Voy a analizarla en términos jurídicos y a realizar una impugnación para hacer la denuncia en sede judicial”, lanzó Martínez.

Posible denuncia contra Massa

En esta línea, el diputado del FdT remarcó: “Estoy en desacuerdo con la designación de Reyes, vamos a pedir formalmente la resolución y analizar la posibilidad de una impugnación”.

A su vez, enfatizó que está “en vínculo permanente con el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Tenemos la confianza de compañeros, de amigos, de poder plantear las diferencias sobre la resolución que ha firmado. Se lo comunique primero a él por respeto”, aclaró.

Por otro lado, se distanció de lo que ocurre en la Cámara de Senadores: “Sobre lo que va a ser tanto el bloque de JxC como la decisión que tomó el Senado, no es de mi incumbencia. No me corresponde, no es mi ámbito”, se excusó de opinar sobre la maniobra propiciada por la Vicepresidente Cristina Kirchner, de partir el bloque del FdT para quedarse con el consejero que faltaba designar por la Cámara alta.

“Tengo que valorar la resolución exclusivamente en función de que soy presidente de un bloque y de los intereses de mi bloque a los cuales represento. Y en ese sentido entiendo la resolución que deja sub representado a mi bloque que es el más numeroso de la Cámara de Diputados. Voy a leerlo, a analizarlo con mi equipo y a hacer la impugnación”, sostuvo el santafecino y cerró: “Me parece que se rompe la idea de equilibrio con esta decisión. Voy a trabajar para mejorar la ley del Consejo de la Magistratura”.