“Más allá del resultado, contentos por la consolidación”, dijo Arjol

POSADAS. Este domingo 14 de noviembre, Juntos por el Cambio se impuso en las elecciones legislativas nacionales superando por cerca de 30 mil sufragios al Frente Renovador de la Concordia, con lo que resultaron electos los candidatos Martín Arjol (UCR) y Florencia Klipauka (Activar).



Tras conocerse el resultado, Misiones Cuatro dialogó con Martín Arjol, quien al respecto declaró: “estamos muy contentos con el resultado que hemos obtenido, no solo en la provincia de Misiones, sino en toda la Argentina, con gratos resultados en varias localidades, con un espacio político consolidado que aguantó algunos agravios que planteaban que no íbamos a sumar los distintos candidatos que no estaban en la lista, o que había una pelea interna”, expresó el diputado electo.



En ese sentido, agregó: “no hay nada más importante en este contexto que los problemas que tiene la gente, lo planteamos de esa manera, y todos los dirigentes estuvieron a la altura de las circunstancias. Entiendo el problema difícil que atraviesa la provincia de Misiones y la Argentina. Así trabajamos y este es el resultado fruto de un trabajo en equipo”, manifestó Arjol.

Diálogo y trabajo en equipo



Por otra parte, Arjol se refirió al trabajo en equipo y dijo que el camino es el diálogo.



“Más allá del resultado, contentos por la consolidación en el equipo que le hace bien a la provincia de Misiones, equilibrar el poder, que haya más discusión, que convoquemos al diálogo, en las PASO ya lo dijimos, queremos una agenda común para representar los intereses de los misioneros. Nos mantuvimos y lo seguimos manteniendo la convocatoria para mantener un bien común”, declaró el dirigente.



En esa línea añadió: “el camino es de una Argentina con diálogo sincero y también de parte del gobierno provincial una decisión, porque ha quedado claro que no da lo mismo el rumbo del kirchnerismo que de Juntos por el Cambio, el gobierno provincial debe expresarse cuál es ese rumbo, porque los problemas que tiene la provincia de Misiones muchos le son propios, pero otros son de contexto nacional”.



Consultado sobre el acompañamiento recibido de Pedro Puerta y Florencia Klipauka, respondió que fue “de primera”. “He encontrado en ambos compañeros de ruta, de sueños, como fue Martin Goerling, Gustavo González, Walter Kunz. El Pro, Activar, la UCR, hubo un acompañamiento de todos los espacios políticos, no tengo ningún tipo de recriminación en eso y el resultado de ese compromiso que tomamos todos, de caminar juntos, dialogar, de construir nuestra diferencia, porque en algunas cuestiones tenemos visiones distintas”, expresó Arjol.



Y agregó: “respetarnos es lo que nos hace mejores, un espacio que convoca a los radicales, los peronistas, del Pro, los independientes, un montón de personas voluntarias se sumaron a esta campaña”.



“Este espacio cree que hay un rumbo de diálogo, Florencia y Pedro fueron excelentes compañeros”, manifestó.