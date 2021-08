Más fotos de las visitas a Olivos en plena cuarentena

Foto vía TN

Siguen las derivaciones del escándalo de las “visitas VIP” a la residencia oficial de Olivos en medio de la cuarentena dura por la pandemia. Aparecieron fotos en la que se ven amuchados a la primera dama Fabiola Yañez, junto a amigos y a su pareja, el presidente Alberto Fernández. Todos sin barbijo ni distanciamiento social, medidas clave para prevenir los contagios de coronavirus. Las imágenes son del 14 de julio del año pasado, fecha en que regía la cuarentena dura por el COVID-19, en momentos en que estaban prohibidas las reuniones sociales. Fuentes de la Casa Rosada informaron al portal TN que no se darán comentarios del tema.

En una imagen se ven, de izquierda a derecha: Dylan, Alberto Fernández, Carolina Marafioti, Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, Florencia Fernández, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Rocío Fernández, Niña, Federico Abraham, Stefanía Domínguez. Forma parte de la gran controversia por las entradas “VIP” a Olivos durante el aislamiento estricto, por las que denunciaron penalmente al Presidente.

La foto generó muchas críticas en Twitter, y desde la oposición volvieron a salir al cruce del Gobierno: el jefe del bloque radical en Diputados Mario Negri habló de “cinismo”. Publicó la imagen y escribió: “Festejo por el cumpleaños de la Primera Dama, mientras los argentinos no podían ver a sus familiares, despedir a sus muertos o ir a trabajar para ganarse el pan. Cinismo”.

El Gobierno evitó hacer declaraciones sobre esta imagen. En la previa a principios de mes el jefe de Gabinete Santiago Cafiero justificó las visitas VIP, al asegurar que se trató de “personal de trabajo, citado producto de problemáticas que el presidente Alberto Fernández quería tomar de primera mano” y que “siempre estuvo vinculado a cuestiones laborales”, en declaraciones a Radio 10. Aunque no hizo referencias a encuentros sociales en el chalet de la residencia.

Mientras que el mandatario solo se limitó a aclarar que no conoce al empresario taiwanés Chien Chia Hong, pareja de Sofía Pacchi, colaboradora de la primera dama: “Juro por mi hijo que no conozco a esta persona”. En cuanto a las licitaciones públicas que ganó el empresario, planteó: “Si ganó la licitación ilegítimamente, tráiganme al funcionario que lo echo. En su vida este hombre, ‘El Chino’, como lo conozco, habló conmigo de un negocio o de una licitación”, en declaraciones a AM 750.

De acuerdo a la normativa dispuesta durante la cuarentena dura estaban prohibidas las reuniones sociales: “Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación”.