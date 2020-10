“El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de diez años, y eso significa que ha sido cooptado por la irracionalidad”, advirtió Macri durante la entrevista y consideró que “si el peronismo no resuelve ese problema es muy difícil sentarse a una mesa a acordar”.

Como ejemplo, trazó un paralelismo con su llegada a Boca Juniors, en donde dijo que “para recuperar la racionalidad” tuvo que “hacer algo durísimo, que fue sacar a Diego Maradona y ahí se construyó (un proyecto)”.

“Hoy el Peronismo está ante el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina de Kirchner”, sostuvo. Rápidamente aclaró que comparó a Cristina con Maradona “en la irracionalidad, no en el talento”.

“Todos queremos acordar, todos los argentinos que están hoy esperando que acordemos, pero con la irracionalidad no se puede. Necesitamos un peronismo racional, como fue el último Perón, una persona que vino a construir; como fue Menem, que no había irracionalidad; no había irracionalidad con Duhalde, no se soltaban presos, no se fomentaba la toma de la propiedad privada”, afirmó el expresidente.

Fuente TN