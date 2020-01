Miguel Dos Santos: “Marilú estaba irreconocible”

El funcionario fue alertado de lo sucedido, se acerca para brindar asistencia y al respecto declaró: “fue muy lamentable, no hay palabras”, expresó en una entrevista con Misiones Cuatro.

“No le reconocí a Marilú, estaba irreconocible de tierra y sangre”, relató Dos Santos.

Agregó que la limpió pero pensó que era otra persona.

En esa línea, relató: “le hablé, me apretó la mano, abrió los ojos, me reconoció, quiso hablar y no pudo”.

Dijo que los bomberos la trasladaron. Además de bomberos trabajaron los policías que asistieron a las dos jóvenes: la hija de Marilú y la amiga de la familia.

En cuanto a Enzo Gómez, el esposo de Leverberg, Dos Santos contó que usó su camioneta para trasladarlo. Se encontraba consciente y con fractura de rodilla. Agregó que cuando se acercó lo reconoció y le dijo que había personas más golpeadas que él.

Por otra parte, evitó hablar de las condiciones en la que se encuentra la ruta porque “no es el momento de buscar el porqué, no estoy en condiciones de responder”, manifestó el intendente de San Pedro.

La entrevista