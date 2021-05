“Miky” González Coria: “Hoy los misioneros contamos con una alternativa real”

POSADAS. La candidata posadeña del bloque PRO arrancó el diálogo comentando sus inicios en política y comentó el porqué del aceptar el desafío: “Estoy afiliada al PRO hace más de siete años. Me sumé a este desafío por desencanto a nivel nacional, provincial y local, sobre todo, porque soy posadeña. Hace más de veinte años nos gobiernan los mismos y la calidad de vida de los misioneros no ha mejorado. Entonces adentro mío dije: si quiero cambiar las cosas me tengo que involucrar”.

Y agregó: “En el Frente me encontré en un lugar donde me sentí a gusto, donde los dirigentes me dieron la confianza y el espacio para crecer. Hoy gracias a ellos y al apoyo de mucha gente tengo el gran orgullo de ser candidata a Diputada Provincial por mi hermosa provincia”.

Antes de finalizar, la joven candidata, pero con vasta experiencia dentro del partido, fue concreta con una de sus propuestas: “Hoy Juntos por el Cambio es la única y verdadera oposición no kirchnerista dentro de la provincia. Hoy los misioneros cuentan con una alternativa real a este gobierno casi monárquico que está hace más de veinte años”, sostuvo.

“Hoy mi gran consejo va hacia el ciudadano joven: tenemos que involucrarnos cada día más, porque somos el presente y también el futuro”.