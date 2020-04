Mirian Pauluk: “La causa de mi hermano está plagada de corrupción”

RESISTENCIA y POSADAS. En pleno aislamiento obligatorio y preventivo en Chaco, la Dra. Mirian Pauluk, hermana de Javier Pauluk, habló con MisionesCuatro al cumplirse 11 años del asesinato del ingeniero informático que trabajaba en el sistema de la Dirección General de Rentas, un crimen que sigue impune.

“Ya no creo en la justicia (de Misiones) que puedan impartir el juez Marcelo Cardozo y su equipo. No hacen absolutamente nada. La causa está plagada de corrupción”, sentención la abogada, quien apuntó a padrinos políticos de Cardozo, como los factores que impiden que se esclarezca el homicidio.

En diálogo con MisionesCuatro, este jueves, Pauluk contó que “hace casi un mes que estamos en aislamiento” porque uno de sus hijos viajó al exterior y por precaución, decidieron permanecer en cuarentena, aún antes de la orden del gobierno nacional.

“La justicia no va a llegar y tratamos de aferrarnos a otras cosas, porque la vida continúa. Años antes, diría que confiaba en la justicia. Pero hoy ya no confío en la justicia argentina. Asesinos y corruptos entran y salen (de prisión) como si nada. Acá hace años que tenemos instalado un virus tan mortal como el nuevo coronavirus, que es la corrupción”, disparó Pauluk, quien insistió en que “la causa de mi hermano está plagada de corrupción”.

Al respecto, Pauluk acusó a “los ineptos que pasaron por la causa y tuvieron el expediente (por el homicidio) en sus manos”.

Duras críticas al juez Cardozo y a todos los que pasaron por la causa

“Nosotros, con el esfuerzo que estamos haciendo, vamos a pasar el jueves santo en paz, rezando y recordándolo a Javier. Los que no van a poder pasarlo en paz, sintiendo una antesala de lo que será el infierno, son los que mataron y mandaron a matar a mi hermano. Ellos no deben descansar, no deben apoyar la cabeza en la almohada sin acordarse de nosotros”, expresó.

Consultada sobre el estado de la causa por el homicidio, Pauluk reveló: “El Dr. Cardozo ya no me quiere atender, se escapa por la puerta trasera del juzgado. Hicimos una investigación propia, porque la justicia no hace absolutamente nada. Todos los que intervinieron en la causa, deben tener un padrino político que impide que cumplan con su juramento. La causa está parada”, denunció.

“En la justicia que pueda impartir Cardozo y su equipo, ya no creo. Pero no podrán escapar de la justicia de Dios”, sostuvo la abogada, para quien “todos los que intervinieron en la causa, son cómplices (de la impunidad). Han hecho un juramento que no cumplieron y no cumplen. Me imagino que ir al juzgado, es como entrar a un casino, te puede tocar una ficha buena o una ficha mala. La justicia del hombre, es muy difícil que llegue (en Misiones). Pero lo que pasó con Javier, tampoco se va a esconder”, sentenció.