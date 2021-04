Muchos trabajadores “están cayendo todo el tiempo bajo la línea de la pobreza”

POSADAS. Según una investigación de la Fundación Libertad y Progreso, en enero de este año, los trabajadores argentinos se han acercado a la línea de la pobreza en un 0,1% con respecto al mes anterior y un 8% con respecto a enero 2020. Esto implicó por ejemplo que una familia con ingresos en torno a los 50.000 pesos perdiera 8,8% de poder de compra de la Canasta Básica Total (CBT) respecto de enero de 2020 y 13,1% respecto a la Canasta Alimentaria (CBA).

Al respecto, Aldo Abram, el director ejecutivo de esta fundación, explicó a MisionesCuatro que en los últimos meses “la posibilidad de volverse pobres” para los trabajadores en blanco se incrementó de manera ostensible. “Los trabajadores están en pobreza. Pero, además, muchos trabajadores están cayendo todo el tiempo por debajo de la línea. A pesar de tener trabajo su familia es pobre. Llama la atención porque esto sigue pasando en medio de una fuerte recuperación económica”, enfatizó Abran, poniendo de relieve que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios “tiene que ver con la inflación”.

“El año pasado, el BCRA (Banco Central de la República Argentina) estuvo emitiendo muchísimo. Como emiten más de lo que queremos, esos papeles (moneda) empiezan a valer menos, pierden poder adquisitivo. De esa forma el BCRA se apodera del poder adquisitivo y se lo puede transferir al gobierno para que pueda gastar”, advirtió Abram, vinculado la mega emisión monetaria del 2020 con la inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Según el titular de la fundación Libertad y Progreso, con esta política económica y monetaria del gobierno, “vamos a ser más pobres. Y lo más grave es que el impuesto inflacionario que cobra el BCRA para financiar al gobierno, carga con mayor fuerza sobre los que tienen menores ingresos. Son los que tienen sus tenencias en pesos. No tienen dólares, casas, autos, yates o nada. Y son los que menos posibilidades de defender de la inflación”, puntualizó Abram.

El problema del impuesto inflacionario

Por otra parte, Abram recalcó que estos datos elaborados por la fundación corresponden a los trabajadores registrados. Pero “la informalidad alcanza casi el 50%”, por lo que esta pérdida constante del poder adquisitivo en los salarios, golpea a los “que tienen suerte” de estar registrados y con empleo formal. Son “los que se están empobreciendo cada vez más”.

Para Abram, “con este abuso” en la emisión del BCRA, “le están quitando poder adquisitivo a todos los ciudadanos. Así, los que vamos a hacer el ajuste somos nosotros. Vamos a tener que pagar más impuesto, perder capacidad de crédito pagar más por el impuesto inflacionario”, precisó el referente de Libertad y Progreso, añadiendo que “ahora estamos viendo que el Central emite menos para financiar al gobierno, porque el gobierno tomó la decisión de gastar de más, pero financiarse con el crédito. Si toman más créditos hay menos créditos para que el sector productivo pueda generar empleo y bienestar para los argentinos”, acotó.

Consultado al respecto, Abram recordó que el Indec ya informó que el 58% de los argentinos llegaron a cubrir el costo de la Canasta Básica Total en el segundo semestre del año pasado, y el 42% no. “Y en el último trimestre, el 46% no llegaba a cubrir la CBT y lo liberaba de ser pobre. Es muy grave la situación. Hay mucha gente que no llega a cubrir la CBT con los subsidios del Estado. No sólo se están empobreciendo los que no tienen trabajo, sino también los que tienen trabajo”, recalcó.

El riesgo de un futuro Rodrigazo

Asimismo, Abram vaticinó que el actual control de precios y congelamiento de tarifas va a fracasar. Por lo que habrá un salto muy importante en los precios cuando pierdan vigencia esas medidas. “Los controles de precios no sólo demostraron el fracaso para controlar la inflación, decenas de veces en el pasado. (Además) han terminado con fuertes saltos en los precios. Tenes precios congelados pero como la inflación sigue estando, vas a perder por producir. Entonces vas a producir menos. Pero si se produce menos, vamos a tener menos bienes y servicios disponibles. Y por otro lado, si estás produciendo menos, alguien se quedó sin trabajo. Porque necesitas menos trabajadores para producir menos. Esto lleva a una situación a que los bienes estén menos disponibles y sean más caros. Cuando se levantan los controles, los precios suben muy por arriba de lo que habrían subido si no se hubieran puesto. El ejemplo más recordado es el famoso ‘Rodrigazo’”, sentenció.

Al ser consultado por MisionesCuatro sobre las restricciones contra el coronavirus que impuso el gobierno en el marco de la segunda ola, Abram dijo estar preocupado y explicó: “Las restricciones que están volviendo, y en la medida en que sean excesivas, lo que vamos a ver es que cada vez menos gente puede trabajar. Hasta ahora el gobierno estaba más o menos acomodando sus cuentas públicas, que son un desastre, porque sus ingresos se recuperan. Y el gasto (en subsidios) estaba bajando. Pero si restringís de vuelta, vas a tener que volver a asistir a la gente que no puede trabajar”, alertó.