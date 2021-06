Nielsen a los jóvenes votantes: “No dependan del Estado que los oprime y no les da oportunidades”

POSADAS. En el último día de la campaña electoral de cara a los comicios del 6 de Junio, el candidato a concejal de Posadas, Gabriel Nielsen (Sublema Positivo – Juntos por el Cambio) reiteró su compromiso para derogar la Ley de Lemas y la habló a los jóvenes votantes, de entre 16 y 25 años, a quienes pidió que se imaginen su futuro y que acompañen su candidatura, para forjar un futuro en el que no dependan laboralmente del Estado.

“Le hablo a los indecisos. Hay muchísima gente que no sabe a quién votar porque con este bochorno de los sublemas somos más de 40 candidatos (y listas). La idea es suprimir la ley de lemas en Posadas. Es un compromiso que ya he asumido públicamente”, subrayó Nielsen, en diálogo con MisionesCuatro.

Recordando su paso por el Concejo Deliberante de Posadas, Nielsen expresó que cree “haber hecho un buen trabajo como concejal representando a los que confiaron en mi” y se dirigió a los jóvenes votantes de la capital misionera.

“Quiero enviar un mensaje a todos los jóvenes de 16 y 17 años y a los demás de hasta 25 años. Está en juego su futuro. Les pido que imaginen su vida de acá a 10 años” y qué pasaría “si este presente que están viviendo hoy no se modifica”.

Los jóvenes “son los dueños de su propio futuro”, insistió Nielsen y subrayó: “Que no dependan del Estado, el Estado te pisa, te oprime, no te deja crecer, desarrollarte, no te da oportunidades ni esperanza de nada hacia el futuro”.

“A los jóvenes que empiezan a votar, que reflexionen en este sentido. En el espacio de la oposición, se los necesita, queremos una oposición más fuerte y más activa. Los jóvenes son partícipes de su propio futuro”, enfatizó Nielsen. “Queremos confiar en el que el futuro se puede torcer a partir del domingo. Vamos a ponerle un límite al poder absoluto y a los abusos del poder”, remató.