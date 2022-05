Ninfa Alvarenga en contra de que JxC se una al espacio de Milei

POSADAS. Ninfa Alvarenga, la ex candidata a diputada nacional por el partido renovador Libertad, Valores y Cambio, preside el partido “Libertario” de Misiones –aún en formación– y opinó sobre la posibilidad de un armado electoral que incluya al frente Juntos por el Cambio con la Libertad Avanza, el espacio que lidera el economista y diputado nacional, Javier Milei.

Ante la consulta, del móvil de MisionesCuatro, Alvarenga fue categórica en su rechazo: “No nos gustaría (que JxC se una con Milei). Lo hemos hablado. Si bien estamos abiertos a recibir a personas a la Libertad Avanza, que es la coalición que nosotros conformamos, nosotros… eh… ya sabemos por lo que dice Milei, que él no va a ir a un espacio como Juntos por el Cambio”, sostuvo.

Y en sus argumentos, Alvarenga sostuvo que un armado amplio de toda la oposición al kirchnerismo, no es posible porque en JxC “está (Horacio) Larreta, está (María Eugenia) Vidal, están los radicales, y la Coalición Cívica, que es más de izquierda que el radicalismo. Y él (Milei) ya dijo que no se va a trasladar a Juntos por el Cambio. Sino que está con los brazos abiertos para todos aquellos liberales y halcones que quieran venir a la Libertad Avanza”, enfatizó Alvarenga, refractaria a la posibilidad de un frente común de los liberales con JxC.

Alvarenga candidata con el sello de un partido de la Renovación K

Pese a que, en su posición contraria a un armado con Juntos, se refirió a personas y partidos, Alvarenga opinó que se alinearon detrás de la figura de Milei, “basados en sus ideas. Lo veíamos venir desde hace bastante tiempo. Esto se trata de ideas y no tanto de personas”, comentó.

“Si bien es cierto que Javier Milei ahora nos representa absolutamente y por eso nos decidimos encolumnarnos detrás (suyo), a partir del año pasado. Ahí fue que nos decidimos participar en las elecciones con un partido que no es nuestro, que nos prestaron, pero que nos permitió hacer visibles las ideas de la libertad ante la opinión pública. Es lo que queríamos. El nuestro objetivo, dar la batalla cultural en Misiones y lo logramos ampliamente”, comentó Alvarenga, olvidando mencionar el nombre del partido “prestado” para presentarse a elecciones.

Cabe aclarar al respecto que Libertad, Valores y Cambio, el partido fundado por el ex ministro Alex Ziegler, forma parte del Frente Renovador de la Concordia Social, oficialmente, desde 2021. Aunque el acercamiento de LVC a la Renovación data de mucho antes.

“El liberalismo existió desde la época de la Revolución Francesa”

Para Alvarenga, Milei “está haciendo docencia con la gente, enseñando de manera sencilla y simple, qué es lo que está pasando con la economía con este sistema que estamos arrastrando desde hace 70 años por lo menos”, dijo la presidente del partido “Libertario” de Misiones, que está en proceso de formación.

“Los resultados de la economía le hacen abrir los ojos a la gente, este sistema que nosotros llamamos socialista, en lugar de reducir la pobreza, lo que hace es aumentarla. Aumenta la inflación y la desocupación, estamos en una terrible crisis. Esto no funciona. Y Milei crece por ser el distinto, el diferente, por traer ideas frescas y nuevas, que si bien no son tan nuevas, porque el liberalismo existió desde la época de la Revolución Francesa”, admitió Alvarenga, ligando a Milei con el liberalismo clásico y no con una corriente de ideas nueva.

Lo que proponen los liberales de Milei según Alvarenga

Según Alvarenga, el liberalismo “es un sistema que limitó al poder de los gobiernos. Ahora vuelve a resurgir con fuerza porque las recetas de la centro-izquierda y el socialismo no sirven para nada”, sostuvo.

Consultada al respecto de si el crecimiento electoral de Milei se relaciona con un malestar de la sociedad con la clase política argentina en general, tras décadas de estancamiento económico, Alvarenga comentó: “Hay hartazgo de la clase política, pero es reduccionista decir que la gente está enojada”

En cuanto a las propuestas de la “Libertad Avanza”, Alvarenga sostuvo que están “planteando ideas para que el país pueda ser potencia y todos tengan trabajo. Hablamos de reducir el gasto público y los impuestos, liberalizar las fronteras para el libre intercambio e ingresen competidores para que la calidad de los productos y los precios mejoren”, reveló Alvarenga.

Además, hay que “flexibilizar el mercado de trabajo”, porque “va a ser más fácil conseguir empleo si no hay miedo del empleador” de contratar a un empleado y despedirlo “si no le sirve” y esa persona “irá a buscar otro trabajo”, dijo Alvarenga, más bien contraria a las indemnizaciones por despidos.