“Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”, dijo Alberto Fernández

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 24: El presidente Alberto Fernández durante su participación en un programa televisivo esta noche. Foto NA: CAPTURA DE TV/TNzzzz

En su primera entrevista luego el pedido de condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Alberto Fernández fue entrevistado en A Dos Voces, por TN y, luego de analizar la situación judicial de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, habló sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman y Diego Luciani, quien esta semana pidió una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner e inhabilitación de ejercicios de cargos públicos.

“Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”, expresó.

“Al fiscal Luciani le regalaría algunos tratados de derecho penal. Lo escuché y me pareció de una debilidad jurídica asombrosa lo que dijo. Por mucho que grite Justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos”, declaró Fernández.

También se refirió al indulto: “la que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo siempre he dicho lo mismo, el indulto es una rémora de la monarquía”. No tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay ninguna condena. Hay un proceso en marcha, no sabemos cómo va a resolver la Justicia, pero ya establecieron una condena mediática. No he pensado en un indulto porque aspiro a la justicia”, expresó.