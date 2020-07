“No es oportuno plantear una Reforma Judicial para que Cristina quede impune”

POSADAS. Pedro Puerta, el joven dirigente de Activar Misiones, el peronismo que se referencia en la figura del ex senador Miguel Ángel Pichetto, lanzó duras acusaciones contra el gobierno del Frente de Todos por la reforma judicial que impulsan y que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentó este miércoles en Casa Rosada.

Para el abogado, no es este el momento oportuno de plantear una reforma, cuando hay una crisis económica y sanitaria gravísima. Aunque, desde el plano político, sí es el momento conveniente para ir con una reforma judicial que Pedro vinculó al intento de “democratización de la justicia” que pretendió instalar la ex presidenta Cristina Kirchner.

“El gobierno anterior había planteado una reforma judicial interesante, que hablaba justamente la cuestión de ampliar los fueros federales. Mejorar en todo caso la atención judicial. Todos sabemos y no hace falta ser abogado para darse cuenta, que la justicia sufre una saturación enorme. Lo vemos a diario. Vemos como muchas veces la queja de que justicia es lenta. No es que sea lenta sino que los fueros están abarrotados”, puntualizó Pedro Puerta, en diálogo con Radio News.

A favor de un mejoramiento del servicio de justicia

“Es lógico que una Argentina que ha crecido muchísimo tiene que tener una justicia mucho más cerca de la ciudadanía y más amplia. Esto es un argumento completamente lógico. Pero una cosa es buscar a ampliar la justicia, buscar que el trabajo de la justicia sea más cercano a la ciudadanía, siempre sin entrometerse. Y otra cosa es querer cambiar la institución más fuerte, la que vela por que esa justicia sea lo más transparente posible, que es la Corte Suprema”, advirtió el joven abogado.

Para Puerta, que fue criado en la década del ’90, en ésa época “hubo cosas muy negativas como haber tocado la Corte Suprema. Desde sus orígenes, la Corte mantuvo siempre una cantidad de estable de miembros. Por más de cien años donde se mantuvo con sus cinco miembros. Entonces me parece que tocar esa institución, es, en cierta medida, volver a lo que fue el 2013 con la ‘democratización de la justicia’”, lanzó Pedro, en obvia referencia a la maniobra de Cristina Kirchner para que los jueces sean elegidos en elecciones partidarias.

No se puede avalar una modificación en la Corte Suprema

“Quienes queremos una Argentina con mejor democracia, un país donde se cuiden las instituciones, no podemos estar a favor de eso”, sentenció. La ampliación de la Corte, “es un argumento más, es una es una búsqueda más, por otra vía si se que quiere, maquillada de otra forma de cambiar la institución clave en la justicia argentina que la Corte Suprema”, alertó Pedro, que ve en esta reforma, otro intento del kirchnerismo “de avanzar por sobre uno de los tres poderes, que es el poder con el que no pudo en el 2013”.

Consultado por Radio News, respecto de si en este proyecto de Reforma Judicial, se daban los criterios de “mérito, conveniencia y oportunidad”, Pedro fue tajante: “A mi entender no. Depende de donde lo analices. Qué mejor oportunidad que aprovechar una pandemia para acomodar un estado a tu medida, cuando tienen tantas causas por corrupción. El gobierno de Fernández es una continuidad el kirchnerismo. Es exactamente lo mismo con otro nombre. No es un reseteo. Esto arrastra los 12 años anteriores del kirchnerismo”, bramó el dirigente de Activar Misiones.

Crítica al FDT por aprovechar la pandemia para reformar la Justicia

“Aprovechan una oportunidad con una pandemia en donde hay una situación sanitaria muy grave. Quizás en Misiones no lo vemos porque estamos aislados geográficamente y además de que nos hemos sabido cuidar. Aprovechar una situación como la que vemos cuando prendemos la tele y vemos lo que están pasando los que viven en el conurbano, donde hay muchos misioneros, sufriendo una situación sanitaria muy grave, me parece que no es oportuno. En materia de cuidado de la sociedad, en materia de un gobierno que quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos argentinos, (no es oportuno) plantear una reforma judicial para que Cristina (Kirchner) quede impune”, denunció.

“Sí es oportuno cuando lo analiza desde el plano político, sí es conveniente también y obviamente el mérito existe por el rol que tiene (Cristina Kirchner en el gobierno de Fernández)”, manifestó el abogado.

“Ahora bien si es un gobierno que quiere lo mejor para su gente, hubiera planteado esto en otro momento. Tendría que hablar ahora por ejemplo de reducir los impuestos, de bajarle los impuestos a todos los que hoy están sufriendo la situación más grave la pandemia. Hace unos días creo, abrieron las peluquerías en Buenos Aires. Y los chicos que tenían peluquerías decían: ‘Sí está bien, reabro. Pero reabro con una deuda atrasada de siete meses. Yo no dejé un solo mes de pagar mis impuestos’. Y eso es muy triste y va a significar el desastre económico que se va a venir a futuro”, denunció.

El escenario provincial y la posición de Activar en JxC – Misiones

Sobre el final, Pedro fue consultado por el escenario político provincial y sobre el rol de Activar Misiones dentro de la coalición de Cambiemos – Juntos por el Cambio. “Existe Juntos Por el Cambio en Misiones. Al igual que a nivel nacional tiene que modificar a mejorar muchas cosas. Nosotros necesitamos de un encuentro presencial porque hay cosas que por Zoom no se pueden definir. También tenemos que abocarnos a nuestra tarea del momento”, puntualizó Pedro, dejando en claro que no es la coyuntura para discutir de armados de listas y espacios.

“Este es el momento de cada concejal en su distrito, de trabajar por su comunidad. En Apóstoles, nosotros apenas se decretó la pandemia, buscamos aprobar una serie de ordenanzas para el alivio impositivo del pequeño y mediano empresario. Eso sirvió para que el gobierno municipal pudiera abrir rápidamente y mantener un estatus de control sanitario muy bueno”, consideró.

Sin embargo, “sí que hay una hay un espacio opositor. Somos cuatro miembros que tenemos el mismo peso. La Coalición Cívica, el PRO, la UCR y Activar. En base a eso construiremos la mejor alternativa para las legislativas provinciales y para las nacionales”, manifestó el dirigente peronista.

“Creo que para las provinciales hay que buscar algo que sea atractivo para el electorado. Nosotros entendemos que el voto de los provinciales no es lo mismo que el voto de la nacional. Lo vimos el año pasado. La Renovación tuvo un resultado muy abultado (en las provinciales/municipales) Y cuando fueron acción nacional pasó todo lo contrario”, recordó Pedro.

“No me parece que eso es lo que tenemos que analizar primero y segundo demostrarle a la sociedad que nosotros somos opositores por cuestiones que son lógicas y básicas. Como las que tienen que ver con (la presión tributaria) en Misiones, que es la que nos va a terminar empobreciendo más a todos”, alertó.

El pedido para un encuentro político presencial

“Activar lamentablemente no tiene diputados en la legislatura provincial, pero nosotros sí aportamos (votos) Por supuesto, estamos con un grupo de concejales que están bien distribuidos territorialmente en la provincia. Principalmente en la zona sur. Tenemos que mostrar en un momento, que esa fuerza opositora. Creo que en una pantalla de Zoom con 500 o 600 usuarios conectados, no nos genera la misma fuerza política que un encuentro de todas las fuerzas políticas como hemos hecho en época de campaña el año pasado cuando”, opinó el dirigente.

“Desde Activar queremos tener participación en la legislatura porque nuestro objetivo es ser los que logremos el cambio tributario en la provincia. Apóstoles hoy no tiene el empuje económico que tenía 20 años atrás por una cuestión básica porque tiene un competidor que es Corrientes, que tiene alícuota cero para lo mismo que produce Apóstoles”, argumentó.

Sobre el final, Pedro reveló que están llevando a cabo una gran campaña de afiliaciones a Activar Misiones, que “es en gran medida online, con contactos a través de whatsapp y de mensajes. Nos pueden escribir en activarmisiones.org y afiliarse al partido”, cerró.