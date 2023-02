Nuevamente la labor periodística se vio entorpecida en la última visita de Alberto Fernández a Misiones

Nuevamente la custodia del presidente Alberto Fernández impidió la labor periodística en su visita a la ciudad de Posadas, que tuvo lugar la semana pasada. Uno de los presentes en el encuentro, fue el fotógrafo Sixto Fariña, quien, en diálogo con el móvil de MisionesCuatro contó lo que le sucedió ese día: “el presidente bajó de una combi, ahí comienza mi trabajo registrar cuando baja, le saluda al gobernador, buscando plasmar fotos para mandar a los medios, le mando a los corresponsales de Buenos Aires y mi página”, relató.

“De entrada, cuando bajó de la combi, el camarógrafo y fotógrafo, que tiene el presidente o los ministros que vinieron con él tapaban todo, entonces me bajé y le dije al seguridad de la presidencia que iba a buscar la foto, hice dos o tres fotos, en el costado del corralito había un grupo de personas, no sé si eran estudiantes o militantes que le querían saludar al presidente, él se acercó, me quedaban dos pasos, fui para sacar fotos con esa gente y ahí me frenó uno de los de seguridad con prepotencia, eso es lo que más duele. Me puso la mano en el pecho, me dijo de todo, no sabía que decirle, tampoco quería entrar en el juego de él. Me gritó ‘después te mandamos la foto’, ahí opté por darme vuelta y retirarme”, reveló Fariña.