Oberá: “A un 25% de la ciudad, le falta el agua potable”

OBERÁ. “Hace 26 meses que estamos e hicimos 40 obras de agua potable, por supuesto que no alcanza y no llegamos a todos”, manifestó Pedro Anderson, el presidente de la CELO (Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá), quien defendió la gestión de la actual comisión directiva, pero admitió que 1 de cada 4 familias obereñas no tiene acceso a la red de agua potable y debe abastecerse por cisternas, mangueras o canillas públicas.

Asimismo, Anderson aclaró que los fuertes aumentos de los insumos y las tarifas congeladas –por orden de Nación- atentan contra las inversiones en los servicios esenciales que presta la CELO.

“Antes una carga que traía 6 km de caños, es decir, mil caños, valía $1,7 millones. Hoy vale $4,2 millones. Con una tarifa planchada en luz y agua, desde hace más de un año. Esto influye porque los costos aumentan”, manifestó el funcionario.