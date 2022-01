Ocaña fulminó a Volnovich por veranear en el Caribe en medio de la crisis

BUENOS AIRES. La titular del PAMI Luana Volnovich fue filmada mientras está de vacaciones en la paradisíaca playa Holbox de Cancún, junto con el Subdirector Ejecutivo de PAMI, su pareja Martín Rodríguez, y al viralizarse las imágenes, surgieron críticas a la pareja de “camporistas” por desoír la recomendación del presidente Alberto Fernández quien sugirió a sus funcionarios vacacionar en el país.

Sin embargo, para la diputada nacional Graciela Ocaña, (Juntos por el Cambio) lo más grave es el contraste entre las vacaciones en una playa exclusiva del Caribe mexicano de la pareja que maneja el PAMI, con la realidad que viven a diario los afiliados de la obra social de los jubilados nacionales.

“Mientras la titular de PAMI, Luana Volnovich está vacacionando en el Caribe, esto es lo que está pasado con los adultos mayores a los cuales debe brindarles trato digno y respuesta adecuada”, sostuvo Ocaña en su cuenta de Twitter. “Es inhumano dejar a los mayores sin medicaciones ni prestaciones”, agregó la legisladora.

Las denuncias de Ocaña que muestran la distancia social entre Volnovich y los afiliados del PAMI

Acto seguido, de acuerdo con Mdzol.com, Ocaña compartió distintos mensajes de ayuda que le llegan a sus redes personales. Cabe recordar que Ocaña fue directora del PAMI, de ahí su conocimiento de la obra social y sus problemas.

“Es vergonzoso el desamparo en que estamos. Llamo mi hija para que me atienda un médico estando con bajas pulsaciones habiendo padecido un infarto y dos ACV de tronco, no vino nunca la ambulancia, es muy triste esto”, escribe una usuaria en la red social.

“Mi papá hace 3 años espera un audífono y le dicen que es por el covid. No tienen cara, son unos asesinos a sueldo”, agrega otro usuario que se contactó con Ocaña. “Pedí un turno urgente en noviembre para ginecóloga y me dieron para junio”, lamenta otra afiliada.

Mientras la titular de PAMI, Luana Volnovich está vacacionando en el Caribe, esto es lo que está pasado con los adultos mayores a los cuales debe brindarles trato digno y respuesta adecuada.



Es inhumano dejar a los mayores sin medicaciones ni prestaciones. pic.twitter.com/zRs3uZrxX2 — Graciela Ocaña (@gracielaocana) January 12, 2022

Y uno de los mensajes más crudos revelados por Ocaña, tiene que ver con una afiliada a la que el PAMI dejó de reconocerle una droga oncológica que tomó durante dos años. “Por favor Graciela Ocaña, es una vergüenza el maltrato que sufrimos los jubilados es imperdonable. Yo desde que empezó la pandemia no me puedo hacer ningún control. Estoy anticoagulada y la hematóloga me atiende por teléfono. No hay consulta presencial”, señala otro mensaje.

Ocaña fue directora de PAMI entre 2004 y 2007 durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Luego fue Ministra de Salud de Cristina Fernández de Kirchner entre el 2007 y el 2009. Desde hace tiempo está enfrentada con el kirchnerismo y explotó en las redes al conocer la noticia de las vacaciones de Luana Volnovich junto a su pareja Martín Rodríguez, en la citada playa paradisíaca de Cancún.