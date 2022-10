Opinan que Milei “estaba habilitado para retirarse” y no votar artículos del Presupuesto 2023

POSADAS. Guillermo Orsat, el presidente del Partido Libertario de Misiones, salió a respaldar al diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, luego de que llovieran críticas contra el economista liberal por ausentarse en la votación particular del articulado del proyecto del Presupuesto 2023, lo que permitió al oficialismo, sancionar el artículo 121 que prevé la creación de una Tasa de Seguridad de Aviación, que irónicamente, algunos diputados bautizaron “Tasa Milei”.

En diálogo con TVA MisionesCuatro, Orsat insistió en que Milei “está en contra de todo lo que sea el aumento de impuestos y votó en general en contra del Presupuesto 2023. Se puede entender que, si voto en general, ‘me retiro y no me interesa nada de esto’. Ahora, si está bien o mal desde el punto de vista estructural o de forma, no lo sé”, admitió el dirigente liberal.

“Pero lo cierto es que votó en contra a nivel general, eso lo habilita para retirarse –desde el punto de vista filosófico–. Es una cuestión procedimental”, comentó Orsat, sobre la insólita decisión de Milei y su compañera de bancada Victoria Villarruel, de dejar el recinto en la Cámara de Diputados después de la votación general del proyecto del Presupuesto, y no participar de la votación de artículos como el que facultaba al Ejecutivo a aumentar las retenciones a la exportación.

Para Orsat, “está bien lo que hizo (Milei), ahora en el procedimiento de la Cámara (la votación particular después de la votación general) no sabría”.

En esta línea insistió en que Milei “votó en contra de toda la ley porque es la mentira de toda la vida. Te dicen que habrá una inflación del 60%, recortes en áreas esenciales como jubilaciones y niñez, etc., y nunca estamos recortando la planta del Estado. Nunca hacemos una auditoría del Estado”, lanzó Orsat, llevando la discusión a un tema que es central para su partido.

La propuesta de realizar una auditoría profunda sobre las plantas laborales del Estado misionero

“Nosotros, como plataforma del Partido Libertario de Misiones, proponemos una auditoría exhaustiva del Estado provincial. Y ver cuántos empleados quedaron de otras administraciones y ver todo este tema de los contratos que por ahí se otorgan por favores. Más allá de la militancia, sino por favores sexuales esporádicos. Entonces necesitamos una auditoría en todos los rangos del Estado. Y los misioneros del Partido Libertario queremos una auditoría exhaustiva del Estado provincial y municipal”, sentenció Orsat.

Por otra parte, el dirigente aclaró que no existe otro partido libertario en Misiones que no sea el que él representa, con lo que consideró falsas las pretensiones de la ex candidata del partido renovador Libertad, Valores y Cambio, Ninfa Alvarenga. “Soy presidente del Partido Libertario de Misiones y estamos a punto de obtener el sello partidario. También soy presidente del Partido Libertario Distrital a nivel nacional. Pero eso está en la justicia, es un trámite, una carpeta”, puntualizó.

“La señora Alvarenga presentó una carpeta y se arroga el título de presidenta del partido libertario. Y no es presidenta de nada. El nuestro es el único partido libertario válido en Misiones, todo lo demás es oportunismo político de quien invoca nuestro nombre”, disparó Orsat.