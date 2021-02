Otra escandalosa filtración muestra las presiones de Adomis al gobierno

Las cosas por su nombre: ¡TRAIDORES Y ENEMIGOS!Indigna, espanta y sobre todo enfurece oír tan explícitamente cómo la burocracia sindical entrega las vidas de miles de trabajadores de la educación de Misiones y de sus familias. Aberrantes son los audios difundidos de la reunión que mantuvo la patronal con sus sindicatos. Y decimos "SUS" sindicatos porque quedó más que demostrado que son esbirros de la Renovación que solo piensan en sus jefes y en ellos mismos, cual mafia. Queda muy claro lo que éste grupo de corruptos mafiosos (agrupados en los gremios entregadores UDPM- UDA- AMET- SADOP- SIDEPP) hace en las mesas con la patronal. Además del acta que enuncia el infame acuerdo firmado el 18/02, pudimos escuchar cómo se acoplan a la voluntad del Gobierno. Con su doble carácter, como “representantes” de los trabajadores, siguen disciplinando a sus bases y traicionándolas hasta niveles inauditos, manteniendo su cuota de poder, la del CGE y el Ministerio de Educación. Como trabajadores de la educación tenemos sobradas pruebas para afirmar que ESOS GREMIOS NO NOS REPRESENTAN. Al contrario, nos acercan cada vez más a la miseria y a la decadencia. ¿CÓMO PODEMOS PERMITIR QUE SIGAN EJERCIENDO ESE PODER?Cada vez que ganamos una lucha, en la que destinamos tiempo, dinero, esperanzas y esfuerzos denodados, estos personajes destruyen nuestras conquistas en unas pocas reuniones, sentados en una mesa a la que no van a “negociar”, simplemente van a firmar lo que el Gobierno les dice, para luego preparar el discurso que respaldará sus actos criminales y que buscará alentar y engañar a sus “representados” a los que dicen defender. No les interesa lo que refiere el documento que van a firmar, simplemente porque a ellos no los afecta (ya tienen sus cargos y cuentas aseguradas). No discuten, no proponen, no analizan y mucho menos defienden nuestros derechos. Solo se limitan a hacer lo que "el señor" ordena, firmar el vasallaje. Y es así que en pocas horas demuelen lo que nos ha costado vida lograr. Nosotros, los trabajadores de la educación en lucha, construimos desde otras lógicas y sabemos el afán y sacrificio que ponemos en cada instancia para acordar una propuesta que nos contenga a todos, para lograr que nuestra voz sea escuchada, que las acciones que vamos a desarrollar las conozcan todos/as. Producto del debate colectivo logramos concretar acciones impensadas e inéditas, que demuestran nuestro arrojo, tesón y convicción por alcanzar los objetivos trazados. Cansados de delegar en otros, estudiamos y aprendemos cómo defender nuestros derechos y cómo abonar el camino para sostener la dignidad de nuestra tarea. La burocracia sindical nos ha quitado mucho, pero cada vez somos más los que logramos identificarla y decidimos ponerle un freno. Ya no podemos permitir que sigan entregando nuestro futuro, que cada año nos empujen cuesta abajo mientras ellos se quedan en la cima. Nos llevan a la desidia mientras ellos se encuentra en una posición privilegiada en la cúspide de una estructura corrupta y nefasta. Desde allí creen poder controlarnos y someternos para concretar sus más perversos planes. No podemos permitir que sigan definiendo nuestro futuro. Nosotros, desde la base, podemos y debemos hacer temblar esa estructura y derrumbarla. Con organización y lucha podemos lograr desterrar y hacer pagar a estos traidores y a los que quieran ocupar su lugar. No les demos más legitimidad, no nos quedemos quietos ante sus actos de corrupción, hagamos oír nuestra voz y silenciemos para siempre a estos seres ignominiosos. Y es en las calles donde el poder nos teme y podemos derrotarlos, como bien lo expresaron en esos audios, tomemoslas nuevamente y construyamos juntos un camino y una historia diferente, de justicia, de dignidad y futuro.