Otro desplante: Nación no planea reabrir el puente Tancredo Neves

El secretario de Calidad de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, visitó este miércoles la localidad de Puerto Iguazú y confirmó que el Gobierno de Alberto Fernández no tiene previsto habilitar las fronteras para el turismo en la provincia de Misiones, tal y como lo había solicitado el Gobernador Oscar Herrera Ahuad hace casi un mes atrás.

Entre algunos de los puntos que elevó la provincia para el corredor entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, además de un estricto control sanitario, se mencionaba el ingreso por día de hasta 800 brasileños con fines turísticos y/o gastronómicos, además de mil argentinos, con al menos una vacuna y test negativo de Covid-19 de menos de 48 horas. Sin embargo, pese a la estable situación epidemiológica de la provincia, nuevamente Nación omitió los requerimientos de los misioneros.

En ese sentido, el funcionario nacional justificó este nuevo desplante del Gobierno alegando la existencia del temor por la propagación de la variante delta; pero se sabe que esta cepa circula en gran parte del mundo y mientras a Misiones se le argumenta esta excusa paralelamente se habilita otros corredores seguros para el ingreso de extranjeros, como fue el caso de Mendoza.

No obstante, aunque una voz oficial tiró por tierra las esperanzas del sector turístico y comercial de Puerto Iguazú, desde el gobierno de Misiones parecen no entender las señales, ya que continúan con la versión de que la medida se sigue analizando y que todavía no recibieron ningún tipo de respuesta por parte de Nación, aunque el propio secretario de Calidad de Salud fue el que confirmó que, si bien va llegar de la apertura turística, todavía no hay fecha cercana.