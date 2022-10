Otro sindicalista sufrió una humillante derrota en un club de fútbol

BUENOS AIRES. La imagen de dirigentes sindicales no pasa por su mejor momento y esto volvió a quedar de manifiesto en las últimas horas, con la elección en el Club All Boys, donde una lista financiada por secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, perdió por escándalo.

Según informó el portal Mdz Online, a la misma hora que Fabián Doman y Nestor Grindetti ponían fin a la hegemonía de los Moyano en Independiente, los socios de All Boys vapuleaban a la lista del secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey.

Brey es el líder del gremio más poderosos de Aerolíneas Argentinas que supo conducir durante años, la kirchnerista Alicia Castro, y va por su cuarto mandato. Además, es secretario de Deportes de la Confederación General del Trabajo (CGT). También maneja el área de prensa en la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Este joven sindicalista “moyanista” hace tiempo que quiere saltar a la política y ser diputado nacional. Y parece haber pensado que un club de futbol como All Boys, podía ser una buena plataforma para su salto a la arena política. Se trata de un club de los más populares de Floresta (CABA), con tradición en el fútbol del ascenso y también con varias estadías en la primera división.

Así pues, Brey decidió insertarse en la institución porteña a través de la lista “Floresta Unida” que se presentó el domingo con el comerciante Germán Girardi y vicepresidente el titular del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Rubén Horacio Tucci.

Derrota aplastante de la lista financiada por Brey

Pero los socios se pronunciaron rotundamente contra el ingreso de Brey a All Boys. La derrota de la lista que enabezaban Girardi y Tucci –financiada por Brey- fue aplastante y el gran ganador de las elecciones en el club de Floresta fue Nicolás Cambiasso, ídolo y referente que había sido electo como vice.

Es que el ex arquero, muy identificado con el “Albo” y hermano de quien fuera astro en el Inter de Milán y la selección argentina, Esteban Cambiasso, arrasó en los comicios del domingo. Su victoria fue más amplia que la de Doman sobre la lista moyanista en Independiente. A tal punto que la lista de Brey, quedó sin representación en la comisión directiva por no llegar a superar el 25% de los votos.

“Los socios respaldaron masivamente a Nico por su entrega por la institución además de haber sido ídolo y capitán de la primera. Pero además no les gustó la exhibición de poder económico que hizo la lista opositora y la figura de Brey es muy discutida, por eso no apareció en la lista”, comentan allegados al nuevo presidente.

Cambiasso, el ex arquero que se transformó en presidente del club del que es hincha

No cabe duda de que no es un buen momento para que los sindicalistas intenten desembarcar en los clubes de fútbol, ni siquiera a través de terceros. La imagen de los sindicalistas, en especial, de los gremios más poderosos, no es la mejor en estos momentos. En especial, si tienen vínculos con Hugo Moyano o la CGT.

En las últimas horas, uno de los que celebró la victoria de Cambiasso en All Boys, fue Pedro Puerta, el presidente del partido Activar Misiones, quien integró el comando político del ex arquero, ahora, presidente del club de Floresta. Es más, se lo vio festejando la victoria en las elecciones del “albo”, junto a Cambiasso, Chistian Giménez, César Torres y Gustavo Licastro.

Al respecto de los referentes de este comando de campaña de Cambiasso, hay que mencionar que Giménez pertenece al riñón político del senador Mariano Recalde y Torres, es uno de los mejores operadores y funcionario del PRO en CABA. En tanto, Licastro es un hombre del riñón del diputado nacional Diego Santilli.