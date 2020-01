Padece discapacidad motriz y reclama al Iprodha que su casa está inadaptada

La casa de Cristina está ubicada en inmediaciones a Nemesio Parma, en la zona Oeste de Posadas, en el barrio 98 Viviendas Sustentables, Posadas 3.

Reclama al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional por las condiciones de su casa: “me anoté para una vivienda por discapacitados y me dieron una totalmente inadaptada, nada que ver con mis condiciones. El reclamo más que nada es por eso, no cumplen con los requisitos que necesito para una mejor calidad de vida”, explicó Cristina Proch a Misiones Cuatro.

En ese sentido, comentó que solicitó la vivienda por discapacidad que provee el Iprodha: “presenté los pedidos, me presenté por discapacidad motriz, tengo discapacidad en la mano y en las dos piernas, se me complica por todo, por el espacio reducido”.

Comentó que presentó notas al Instituto Provincial de Viviendas pero no tiene respuestas: “hice una nota, presenté el 11 de diciembre y me dijeron que me iban a dar respuesta en 25 días más o menos, hasta ahora no recibí ninguna respuesta”.

“Llamé e insistí, me dijeron que iban a mandar una asistente para que mire y estoy esperando. Nadie se comunicó todavía no tengo respuesta. Ahora estoy viendo presentar una nota en casa de gobierno una nota similar y ver si tengo respuestas”, añadió.

Asimismo, Cristina manifestó que pese a su discapacidad pudo formar una familia, tuvo 2 hijos y que “trata de desenvolverse”.

“Estas cosas me limita, quiero salir al patio a extender la ropa y no puedo porque el terreno es muy desparejo”, señaló.

En cuanto a las cuotas dijo que el Iprodha “cobra lo que quiere, las casas son todas las mismas”, expresó.

Además contó que el barrio es inseguro y cuando llueve se inunda todo y entra agua a las casas, “por la pieza filtra agua, en mi pieza gotea bastante”, manifestó.