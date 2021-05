Pandemia: Qué dijo Pichetto sobre el manejo que está haciendo el gobierno

En una entrevista con el diario “El Cronista”, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio manifestó que Cristina Kirchner “sabe muy bien que por aumentar tarifas en un momento de crisis económica su proyecto político corre serios riesgos de perder las elecciones”.

El ex senador peronista no sólo lanzó esta definición punzante hacia el Frente de Todos, también manifestó que “en términos porcentuales Argentina tuvo niveles de decesos por el Covid parecidos a los de Brasil. No creo que haya sido la intención del gobierno, pero creo que el gobierno se sintió cómodo con la cuarentena”, expresó.

Pichetto ofreció una mirada crítica hacia adentro del frente opositor de Juntos por el Cambio al plantear que ese espacio “debe ser una mesa de cuatro y no de tres. Debe existir una alianza táctica con el peronismo republicano”.

-¿Cómo percibe al gobierno en términos de reacción ante la pandemia?

-Siempre tuve una línea de pensamiento respecto de que la cuarentena o el cierre de actividades debería haber sido por un tiempo limitado. Treinta días, hasta cuarenta. Y eso era para preparar los equipos de salud con camas te terapia y oxígeno y a la espera de la vacuna. Pero no podíamos cerrar por el tiempo que la Argentina cerró todo. Fue una verdadera excepcionalidad que no se vio casi en el mundo. Es un tema de estudio. Casi siete meses de encierro que tuvo impactos en la economía muy graves. Se aumentó el gasto público, aumentó la pobreza y hubo que emitir moneda para sustentar el IFE o el ATP. Esta medida la veo inteligente porque iba dirigido al sector productivo de las pymes para sustentar empleos. El resto de los planes generan un importante gasto y una carga tributaria importante para los que trabajan.

Y cree que todo esto ha dado resultados…

-No dio resultados y en términos porcentuales Argentina tuvo niveles de deceso por el Covid parecidos a los de Brasil. No creo que haya sido la intención del gobierno pero creo que el gobierno se sintió cómodo con la cuarentena y los niveles de aprobación que tenía al principio en la sociedad. Pero careció de equilibrio en su visión económica. El Presidente se debería haber rodeado no sólo de especialistas en la epidemia que son los que tuvieron la voz constante con una consigna muy negativa que fue quedarse en la casa.

-Resulta paradójico lo que usted plantea porque la misma Cristina Kirchner no parece estar muy conforme con los resultados.

-Yo creo que la visión de ella responde a como pensó en el pasado. Cristina Kirchner durante la gripe A cerró las clases dos semanas. Pero nunca paró la actividad económica. Es cierto que la Gripe A es un virus más benigno que este virus y es cierto que el mundo se sorprendió por esta pandemia y hubo más cantidad de muertes. Pero no tengo una visión de todo negativo. Me parece que el sector de salud tanto público como privado soportó la presión de la pandemia y mejoró en dar respuestas. Hubo esfuerzos de los municipios para atender al sector de la salud. No hubo situaciones de colapso aunque hoy hay lugares como en mi provincia, Río Negro, donde hay hospitales que ya no dan abasto.

–¿Pero cree que Cristina Kirchner está enojada por los resultados del gobierno ante la pandemia?

-No puedo decir si está enojada o no. Eso me excede porque no hablo con ella. Creo que las medidas de restricción prolongada aumentaron los niveles de lesión sobre la economía. Y eso genera un deterioro de su propio público. Cuando uno analiza encuestas del conurbano bonaerense y se observa que se paró la construcción o la obra pública eso complicó la situación social.

–A la luz de los hechos hay un doble comando en el gobierno, ¿cuánto puede resistir un modelo de poder así?

-Creo que eso es una coalición política donde el poder más gravitante lo tiene la vicepresidenta. Esta es la realidad, el Presidente no puede pelearse con la vicepresidenta porque debe mantener su frente de gobierno unido. Y Cristina Kirchner es muy gravitante en la toma de decisiones y esto puede durar cuatro años. Lo que no quiere decir que la gestión sea buena o sirva para reelegirse. Pero este hecho está definido desde el mismo momento en que se definió la fórmula.

No quiero lesionar con esto la figura del Presidente pero son hechos objetivos. Por ejemplo, recientemente, con el caso de (el subsecretario de Energía, Federico) Basualdo se equivoca fuertemente el ministro de Economía (Martín Guzmán). La política es un arte complejo como decía el general. Si vas a definir una medida debes tener la capacidad de sostenerla porque de lo contrario vas a quedar debilitado.

-¿Cree que este tipo de definiciones como debilitan al Presidente?

-Yo diría que son encuentros con la realidad. Quisiste mover un funcionario de menor jerarquía del área económica y mínimamente deberías haberlo hablado previamente porque sino no debías haber hecho el movimiento.

Creo que hay un panorama complejo para el gobierno. Con toda la fragilidad de las encuestas que sólo miden imagen se puede saber que el conurbano está complicado y el tema es ver si el gobierno está dispuesto a volver a tomar medidas para contener socialmente. Es que el conurbano es el espacio clave para las elecciones.

¿Cree que hay peronistas que se van a animar a dar el salto a Juntos por el Cambio?

-Los que tienen cargos en el gobierno hay que comprenderlos. Por ahí no comparten visiones del gobierno. Muchos ven con preocupación por ejemplo cuando Grabois toma los campos de Etchevehere. Pero creo que en estos momentos no se van a sumar a Juntos por el Cambio. Se van a mantener en la coalición oficialista. Pero también hay que observar hechos relevantes en el conurbano que se están dando. Por ejemplo, toda la generación de 30 y 40 años está generando debates en el peronismo. No hay que dejar de analizar el rol de una organización de dominio territorial y espacios del estado que es La Cámpora. Ellos verán la renovación desde la mirada de los municipios. Es un dato inexorable que se viene en la Argentina. Lo que se debe esperar una comprensión del futuro de todos los sectores de la Argentina. Tanto de la derecha que no debe ser radicalizado o una visión gorila de historia y también desde La Cámpora con una visión de un capitalismo más razonable. De que no defendamos dictaduras. Que haya visiones razonables tanto de derecha como de izquierda. Es que la Argentina va hacia lo que mencionaba Torcuato Di Tella de que el país va a dos grandes coaliciones, una de centroderecha y otra de centroizquierda donde en las dos va a haber peronismo. Y creo que va por allí.