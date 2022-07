Para Duhalde, Alberto Fernández “es un cabeza dura”

El ex Presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, fue entrevistado por el periodista Gastón Daza y dijo que la Argentina “está atravesando una crisis más. La mayoría de la gente está preocupada y enojada”, declaró.

En esa línea agregó: “los países en crisis, lo primero que tienen que saber es lo ideológico no pasa a segundo término, pasa a último y tenemos que trabajar como lo que somos, hermanos, de una Argentina con enormes dificultades, pero con un potencial que nadie en el mundo niega”, expresó Duhalde.

“La prensa en general y los economistas están pensando que no hay salida, se equivocan, siempre hay salida. Hagamos lo que hay que hacer para salir, unirnos”, manifestó el ex mandatario.

Además, hizo un llamado de unidad: “lo dije y lo vengo sosteniendo: a esta democracia fallida tenemos que convertirla en una democracia que funcione, para eso es imprescindible juntarnos. Si no nos unimos los argentinos, esto no lo arregla nadie”.

También opinó del presidente Alberto Fernández: “es un cabeza dura, no entiende que un presidente tiene que ocuparse tres horas de otros temas por lo menos, (dio como ejemplo la recreación) porque si no, no hay psiquis que aguante”.

Además, dijo que debería aprender de otros países del mundo que progresan.