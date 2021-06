Para González Coria, la renovación hizo “un gasto desmedido en movilizaciones” y no llegó al 50%

POSADAS. Tras haber conseguido una banca en la Legislatura misionera, Mikaela “Miki” González Coria, lanzó duras críticas al gobierno provincial en estas elecciones que se dieron en un contexto de pandemia por el Covid-19. “Nosotros, allá por marzo, hemos demostrado el descontento de ir a votar en pleno invierno si bien no se veía venir la segunda ola era claro”, manifestó la dirigente.

Asimismo, recalcó que hubo muy baja participación “y eso que la renovación movilizó, hizo un gasto desmedido, ponían gazebos fuera de las escuelas rompiendo la veda electoral, mucha gente sacó fotos”, expresó.

“Muchos fiscales nuestros, a última hora se dieron de baja, porque eran contacto estrecho o positivo de Covid, eso no sale en los partes que sale todos los días”, expresó González Coria.

Y agregó: “quiero que haya un poco de coherencia en lo que dice el gobierno oficialista de la provincia entre lo que hace o lo que dice, porque espero que no nos encierren, hay que cuidar la economía, cuidar al laburante, al comerciante, al colono, nos pueden encerrar. No sé cómo van afrontar esta situación, la realidad es que hay muchos casos, la gente nos va diciendo”.

“Ayer fue a votar gente de todas las edades, yo vi eso y digo ¿con qué cara va a pedir la renovación que les vote en las PASO o en las elecciones generales? cuando fue totalmente innecesario este gasto desmedido llevándonos a votar un 6 de junio”, exclamó la dirigente.

“El misionero se está despertando”

González Coria manifestó que el oficialismo hizo gastos excesivos en traslados y que esas personas no los acompañaron con el voto. “Ellos movilizaron y la gente que movilizaron no los votó. Hay que ser claro, el misionero se está despertando, no come vidrio, la realidad es otra”.

En ese sentido, nombró a Puerto Iguazú, el principal punto turístico de Misiones que carece de servicios básicos “la falta de agua potable en Iguazú, no puede ser que estemos en el siglo XXI y tengamos problemas del siglo XVIII. La vez que nos visitó Miguel Ángel Pichetto, una señora había empezado a juntar firmas para presentar y en dos o tres días juntó más de 40 mil firmas por la falta de agua”, comentó.

“Iguazú, un punto turístico internacional no tiene agua potable, esto es un mensaje de la ciudadanía al gobierno oficial. Necesitamos servicios básicos como agua, energía, nos hablan de parque industrial ¿con qué energía vas a hacer un parque industrial? No hay coherencia, hay muchas cosas que plantearse”, sentenció la diputada electa.

“Nosotros no vamos ser una oposición que va a ir a pelar por pelear, queremos Misiones mejor para todos, queremos vivir mejor no queremos tener miedo. Estamos cansados de quienes nos gobiernan”, precisó.

Además, lanzó duras críticas al gobierno provincial por adelantar las elecciones y hacer uso de los recursos de los misioneros para hacer campaña: “hay que hacer una relación política, adelantar las elecciones para desprenderse del gobierno nacional cuando formas parte del gobierno nacional, eso no cabe duda. Después el gasto desmedido que hizo con nuestros impuestos la renovación y el porcentaje de votos encima bajo no lo acompañó, en las legislativas anteriores sacaron el 73 por ciento”.

Por último, se refirió a la consolidación que logró obtener Juntos por el Cambio con los distintos espacios que lo conforman: “en el diálogo conseguimos mejorar y crecer, por eso somos de distintos partidos, pero nuestra meta, nuestro horizonte en mejorar la calidad de todos”.

“Juntos por el cambio está consolidado, ha conformado una lista de diputados provinciales excepcional. A los 22 años me involucré y hoy con 29 fui electa diputada, sé que Germán es joven, está militando hace mucho tiempo, es la primera vez que va a un cargo, Pepe ya viene con trayectoria, Horacio Loreiro arrasó Oberá, en la zona centro nos fue genial”, comentó Coria sobre los resultados obtenidos este domingo, en el que el frente Juntos por el Cambio consiguió 6 escaños en la legislatura provincial.