“Para lograr el cambio que tanto queremos en la provincia necesitamos trabajar juntos”, dijo Analía Labandozka

Analía Labandozka, tiene 31 años, es oriunda de 25 de Mayo y profesión abogada. Este miércoles, brindó una entrevista telefónica al programa “Otro día más”, que se emite por la radio Social Club 97.7 de Apóstoles y habló, entre otros temas, porque decidió involucrarse en política.

“Para mi es importante que los misioneros me conozcan para que trabajemos juntos. Estoy convencida de que para lograr el cambio que tanto queremos en la provincia necesitamos trabajar juntos y que nuestras propuestas sean las propuestas realmente de los misioneros. Esas propuestas que traigan alivio, los ayuden a crecer, a construir porque eso es lo que esperan los misioneros hoy de nosotros, que somos la oposición, y la alternativa que está necesitando la provincia”, declaró la candidata a diputada provincial.

En esa línea agregó: “integro la lista de diputados provinciales y lo hago también convencida de que la participación de los profesionales independientes es fundamental para generar un cambio. También creo que, para que algo realmente cambie, tenemos que empezar a involucrarnos”, afirmó Labandozka.

En esa línea, les dio un mensaje a los jóvenes y contó su historia de vida y cómo logró salir adelante: “quiero hablarles a los jóvenes que no tienen oportunidades en la provincia, de que se involucren, a que trabajemos juntos, a que participen y que sean parte de ese cambio. En mi caso, yo vengo de una familia de siete hermanos, a mis 14 años mis padres fallecieron en un accidente de tránsito y, en ese momento, también entendí de que para poder estudiar y avanzar, mucho iba a depender de mí, de mi esfuerzo y así fue, terminé la secundaria en mi pueblo, 25 de Mayo. Luego me fui a estudiar a Corrientes capital, en la facultad pública, me recibí a la abogada y volví a mi provincia”, contó.

Y continuó: “comencé a trabajar en el año 2016 en Oberá y ahí fue donde comienzo también a involucrarme en política, a participar en el PRO como voluntaria, como militante. fui apoderada de lista, diputado nacionales en 2019, también en 2021. Hoy integro el Consejo Político Provincial. Entonces, para mí el esfuerzo personal es importante, pero necesitamos el contexto que nos ayude, que nos contenga, que nos ayude a crecer, a desarrollarnos”.

Dijo que la mejor herencia que les dejaron sus padres “fueron los valores, el trabajo. En ese momento fue difícil para nosotros, pero fue remarla juntos o salir adelante y poner lo mejor de nosotros”, expresó Labandozka.

“Quiero trabajar y apoyar a todos los jóvenes que ponen mucho esfuerzo personal, ganas de salir adelante”, afirmó la candidata a diputada.

Recorrida por Misiones

Por otra parte, Labandozka habló de su experiencia de visitar distintos municipios de la provincia. “Ahora que recorremos la provincia, no solamente el 25 de Mayo, hablando con los productores, con las pymes, con todos los misioneros que día a día se fuerzan para salir adelante, nos dicen que están cansados de las trabas, de las trabas que le pone el Estado. No solamente no los acompaña, sino que los ahogan en impuestos, en burocracia de tantos trámites y nos piden eso, que al menos los ayudemos a que no tengan tantas trabas, acompañarlos en su lucha, en su producción”, afirmó la candidata a diputada.

También habló sobre la inserción social laboral de las mujeres: “quiero trabajar fuertemente con programas de inserción social laboral, como elemento también esencial para el progreso de las mujeres. También fomentar la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, como abogada veo esa realidad, estoy consciente de la violencia de género que sufren las mujeres, muchas mujeres misioneras. Creo que la interacción social y laboral de las mujeres que sufren violencia de género es la mejor manera de garantizar su independencia económica es dándole la oportunidad también de iniciar una vida alejada de esa situación de maltrato”, explicó.

Ya en el tramo final de la entrevista expresó: “creo que los jóvenes tenemos que empezar a involucrarnos fuertemente en la política, no verlo como algo malo, como algo sucio, Lo veo como una herramienta y de que todos deberíamos involucrarnos”, expresó Labandozka.