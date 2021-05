Para Pichetto, las nuevas restricciones “son medidas medievales”

El exsenador nacional opinó sobre las nuevas medidas del Gobierno. “Las medidas de aislamiento, distanciamiento implican la destrucción de todo lo que había sobrevivido en la economía, vuelven a sufrir los cierres, no queda nada, la gente está sufriendo mucho”, declaró el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri a TN.

En ese sentido, agregó: “no hay forma de seguirlas repitiendo como quieren los epidemiólogos. Les encanta el encierro y el control social, son medidas medievales. En el medioevo la cuarentena implica un período de la gente por 40 días, para salvarte de alguna peste. La Argentina estuvo siete meses con la consigna ‘quedate en casa’”, opinó el dirigente de peronismo republicano.

Asimismo, sostuvo que “hay una presión muy grande de la provincia de Buenos Aires, en cuento a la posición sobre la cuarentena y el cierre” que puede estar condicionando la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.

Con respecto al rol de la oposición, consideró que “Juntos por el Cambio tiene que mantenerse unida, tiene que haber un marco pluralista y democrático en el proceso de la primaria”.

También habló sobre el ex presidente “Mi relación con Macri es correcta, muy buena. Siempre he tenido un buen trato con él, respetuoso. Además, he estado cerca en el diálogo con estos tiempos tan complejos y Macri tiene y tuvo una mirada sobre el proceso de esta cuarentena larga que es la falta de equilibrio, de concebir la defensa de la vida como un valor supremo, pero no mirar la economía, la pérdida del trabajo y el desempleo. Son cuestiones que hay que mirar”, expresó Pichetto.