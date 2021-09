PASO 2021: de cuánto es la multa por no votar y cómo se paga

En Argentina, el voto es obligatorio para cualquiera de las instancias de una elección cuando se tiene entre 18 y 70 años. En caso de que no hayan sufragado, deberán abonar una multa. Ahora bien, este es opcional en caso de que se tenga entre 16 y 17 años, y pasados los 71.

Para todos aquellos que no hayan ido a votar quedan anotados en el Registro Nacional de Infractores de la Justicia Electoral. En su página web, una vez que se ingresa con los datos personales, figuran todas las veces que una persona no asistió a alguna elección. Allí también aparecen los montos a abonar: son $50 por no votar en las PASO y $100 por las generales.

A su vez, aparecen algunas opciones para poder pagar las multas. El sitio ofrece dos formas: ambas son a través de Banco de la Nación Argentina. Una se puede realizar vía internet – con transferencia bancaria, tarjeta de crédito, pago en efectivo o cuenta virtual – y la otra consiste en ir personalmente a alguna de las sucursales. Una vez que se hizo el pago, tarda dos días hábiles en que se acredite y figure en la página. En caso de que no se abone el dinero, la persona queda exenta de poder realizar algunos trámites.

Por otro lado, aquellos que no pudieron acercarse a votar y tengan una razón para justificarlo lo pueden hacer de manera online en la misma página web. Allí hay un link en donde se deben completar algunos datos. Sólo quedan exceptuados de votar aquellos que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia de su domicilio, jueces que deban mantener abiertas sus oficinas aquel día, personas enfermas o que no puedan asistir por cuestiones de fuerza mayor y personal de empresas y organismos públicos.