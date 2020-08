Pastori sobre la moratoria: “Esta ley será recordada como la ‘Ley Cristóbal’”

BUENOS AIRES. El diputado nacional Luis Pastori (Unión Cívica Radical) justificó hoy la decisión de Juntos por el Cambio de abstenerse en la votación del proyecto de moratoria impositiva y previsional. Además, dijo que la propuesta de la bancada oficialista tiene un “sesgo antiempresa cargado de ideologismo”.

Para el diputado radical, el dictamen del oficialismo “adolece de serios problemas, que tienen que ver con su insuficiencia, con un sesgo antiempresa cargado de ideologismo. Y con el escandaloso artículo que conduce a la impunidad de Oil Combustibles”, denunció.

Así justificó Pastori la decisión de la principal bancada opositora de abstenerse a la hora de la votación sobre el proyecto en debate en Diputados. Aunque los principales referentes del grupo aclararon que esa postura debe ser tomada como un “acompañamiento” al objeto principal del proyecto.

De acuerdo con Télam, Pastori dijo que “el proyecto de la mayoría es insuficiente porque no se incorporan en la moratoria los vencimientos para personas humanas de bienes personales correspondientes a 2019”.

“Las personas jurídicas si lo pueden incorporar, generando así una gran inequidad y discriminación en el trato en desmedro de las personas humanas. Porque al prorrogar la AFIP el vencimiento hasta agosto, en lugar de beneficiar, perjudicaron a las personas humanas”, aseveró.

Más críticas de Pastori al proyecto oficialista

El diputado por Misiones advirtió además que “el proyecto no incorpora las deudas por aportes y contribuciones al sistema nacional de aportes y obras sociales. Porque no amplía la ventana temporal de acceso a la moratoria prevista hasta el 31 de octubre, cuando la UCR propone postergarla al 30 de noviembre”, sostuvo.

Precisó también que “no otorga facilidades para el pago de costas y gastos. No amplía el plazo de espera para el pago de la primera cuota, donde se proponía que fuera para el 28 de febrero de 2021. Y no establece topes a la AFIP para la imposición de pagos a cuentas; porque aplica la financiación de una tasa fija solo por los primeros 6 meses”, afirmó.

“Nosotros, en cambio, pedíamos que fuera así al menos durante el primer año de vigencia, reduciendo la incertidumbre de quienes se acojan a la moratoria. Porque respecto a las entidades sin fines de lucro se les da el mismo tratamiento que a las Pymes. Mientras que nosotros pretendemos que tengan un mejor tratamiento, mayor plazo y menor tasa”, dijo el integrante de Juntos por el Cambio.

La “Ley Cristóbal” del Frente de Todos

Por último, remarcó que “la cláusula ‘Cristóbal López’ es el artículo 11 y es un escándalo. Esta ley será recordada en el tiempo como la ‘Ley Cristóbal’, y por ese motivo nos abstenemos en la votación del dictamen de mayoría”, fustigó.

“Es práctica histórica la exclusión de los beneficios de los sujetos declarados en quiebra respecto de los cuales no se ha dispuesto la continuidad de la actividad. No existe razón para ofrecer el beneficio de un plan de pagos extraordinarios para quien no cuenta con un flujo de fondos que garantice el cumplimiento en el tiempo”, concluyó.