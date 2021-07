Patricia Bullrich confirmó que no será candidata: “Para esa elección no soy imprescindible”, dijo

La ex ministra de Seguridad dijo que apuesta al 2023. Foto: NA

En una extensa carta, Patricia Bullrich confirmó que baja su candidatura en CABA: “Apuesto al 2023″, sostuvo.

La exministra de Seguridad llegó a un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta y despejó el camino para avanzar con una lista de unidad en la Ciudad, que estará encabezada por la exgobernadora, María Eugenia Vidal.

En el documento, titulado “no renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños”, Bullrich confirmó también que, como presidenta del PRO, participará activamente en la campaña y el armado de listas en las distintas provincias.

No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños.

He tomado una decisión y quiero que la conozcan en esta carta: https://t.co/lPRNu3ofwV



Hilo 👇 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 3, 2021

“Estoy segura de que -para esa elección- no soy imprescindible, ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Igualmente, segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar, desde la conducción de mi partido, en la construcción del futuro, y no disputando un cargo en la Legislatura”, sostuvo la ex funcionaria en una extensa carta.

“Yo decido no ser candidata para potenciar mi responsabilidad y mi compromiso político. Para hacer mío, con más libertad y fuerza, el afianzamiento de la esperanza de una sociedad que quiere salir, de una buena vez, del populismo y trabajar para superar la pobreza, la inflación, la corrupción, el delito como forma de gobierno, la sumisión de la Ley a la perversión del poder, la destrucción de la cultura del esfuerzo, la mediocridad actual de la educación”, manifestó.

Y agregó: “Por eso apuesto al 2023. Apuesto a llegar a cada hogar de nuestra Argentina y llevar una propuesta innovadora, que abracen con entusiasmo millones de ciudadanos, hartos y agobiados por lo que nos pasa como país”.

La presidenta del PRO contaba con el respaldo del expresidente Mauricio Macri, quien, a su vez, pidió a María Eugenia Vidal para que compitiera en la Provincia de Buenos Aires, pero no tuvo éxito. Finalmente, como quería Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense encabezará la lista de candidatos de la Ciudad.