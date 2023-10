Patricia Bullrich: “vamos a cerrar la canilla de la emisión y gasto político, con eso le devolvemos futuro a los argentinos”

Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en la foto de unidad en Parque Norte (Foto REUTERS/Agustín Marcarian)

Este viernes, Patricia Bullrich, brindó una entrevista al Noticiero Edición Mediodía, que se emite por MisionesCuatro a más de una semana de las elecciones presidenciales y se refirió en primer lugar a la visita de Mauricio Macri en la ciudad de Posadas.

“Para nosotros es muy importante que todo Juntos por el Cambio esté acompañándonos en este caso el expresidente Mauricio Macri, que estuvo ayer. Estamos con una fuerza potente distribuida en todo el país, con gobernadores e intendentes y candidatos que van a entrar al senado”, expresó la candidata a presidenta.

“Para combatir al kirchnerismo hay que ser fuertes, porque ellos se esconden con el dólar a $1000 y una inflación galopante de más de dos dígitos”, agregó.

“No le tengo miedo a nada y con esta fuerza vamos a salir a defender a los argentinos, terminar con la corrupción explícita, pornográfica que vimos en el yate de Insaurralde. Trabajar para que los misioneros y los argentinos tengan trabajo no los ñoquis de La Cámpora, vamos con toda la fuerza”, manifestó Bullrich.

Respecto a la situación económica señaló: “todos saben que el dinero vuela, no alcanza para nada, que hay fábricas paradas, que hay fábricas que no tienen insumos, todos conocen la realidad. Ahora, yo les aseguro que nuestro plan para bajar la inflación, nuestro equipo, nuestra fuerza política, vamos a usar todo el poder, a nosotros no nos van a correr ni con paros, ni con piquetes, ni con nada”.

“Vamos a cambiar la Argentina, porque si no la cambiamos, la Argentina muere. Todos saben la angustia y la tristeza que tenemos y nosotros sabemos cómo salir de esta crisis”, declaró Bullrich.

“En eso tengan confianza, porque ustedes me conocieron en la frontera, saben cómo trabajé, saben cómo fui ahí atrás de la droga todos los días. Junto con Martín Goerling y todo el equipo, vamos a trabajar a fondo para sacar a Misiones y a la Argentina de esta situación en la que está”, afirmó.

Por otra parte, consultada qué medidas deberían tomarse para que, en un corto, mediano y largo se pueda poner en marcha el país, respondió: “dos torniquetes fundamentales, el primero es sobre el gasto, un presupuesto equilibrado que desplome la inflación. El Segundo, fundamental, es sobre la emisión monetaria, dejar de emitir”.

“Vamos a cerrar la canilla de la emisión y vamos a cerrar la canilla del gasto político brutal que están haciendo. Con eso le devolvemos poder de compra y futuro a los argentinos”, precisó Bullrich.

Asimismo, dijo que con inflación “no vamos a ningún lado”. “Bajando la inflación, estabilizando el país, yendo luego a un régimen bimonetario que la gente va a poder usar el peso o el dólar, cualquiera de las dos”, explicó.

“En la medida en que se den las condiciones, porque todavía no sabemos en qué condiciones van a dejar el país, sabemos que cada día es más difícil, pero nosotros de donde esté el país lo vamos a sacar adelante, porque tenemos un plan integral que tiene que ver con la modernización del trabajo, con que se pueda invertir, con sacar todas las trabas y simplificarle la vida a la gente, a todo nivel, que el salario que vos tenés valga, hoy el salario de la gente no vale. Entonces, reorganizar la economía del país, ponerla en orden, en equilibrio es lo fundamental para que los argentinos puedan tener futuro”, manifestó la candidata.

Por último, le dejó un mensaje al pueblo misionero: “les pedimos su voto, saben que vamos a cuidar la frontera, como lo hicimos cuando estuvimos en el Ministerio de Seguridad. Vamos a sacar de las cajas todo el sistema que habíamos comprado para cuidar las fronteras, cuidarlas contra el narcotráfico y acelerarlas, porque no se puede estar 10, 12 horas en un paso, eso tampoco lo queremos, porque la economía de Misiones es una economía diversificada y va a crecer cuando tenga estabilidad económica, cuando tenga un país ordenado, sin inflación. Todo lo que produce Misiones depende de una macroeconomía ordenada y eso es lo que vamos a hacer”, expresó Bullrich.