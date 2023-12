Pedro Puerta: “comienza una nueva etapa en la Argentina y Misiones”

Tras recibir su diploma como diputado provincial en el recinto de la Legislatura Misiones, Pedro Puerta habló desde su banca donde agradeció por el acompañamiento a su familia, personal de la legislatura, también al espacio de Activar, “que es un espacio joven, con energía, con muchas ganas, y por sobre todas las cosas con un elemento que es fundamental en la política, que es el diálogo”, expresó.

Asimismo, continuó: “quiero manifestar la voluntad del bloque Activar, basado en algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad cambiante que tiene nuestro país y que, sin lugar a dudas, afecta más o menos a la realidad de nuestra provincia de Misiones, a nuestra tierra sin mal, a nuestra tierra colorada”.

“Hoy en Argentina comienza una nueva etapa, sin lugar a dudas y esa nueva etapa también comienza Misiones. Esa nueva etapa nos tiene que encontrar a todos sin distinciones en el camino del diálogo, en la búsqueda de construir consensos, de construir caminos que nos deben a tener una provincia cada vez mejor, más innovadora, más interconectada, más respetuosa de las distintas opiniones y, sobre todas las cosas, que trabajemos para construir también los puentes necesarios para las próximas generaciones”, declaró el flamante diputado.

Y agregó: “somos una nueva generación que hemos liderado un cambio muy fuerte a nivel nacional que se fue construyendo. Nosotros lo venimos de Activar construyendo hace muchos años, paso a paso, poco a poco, sabiendo que los caminos en política y en la vida no tienen que ser a través de las diagonales, sino por el recto camino y sabiendo que cada uno de nosotros somos un eslabón, una cadena que tiene que estar cada vez más unida”.

En ese sentido, dijo que se trata de un cambio más federal. “Es un grito que durante muchos años los misioneros tratamos de poner y manifestar”.

“Un cambio más federal, que le dice basta, de una vez por todas, a ese esquema de subsidios, de darle todo al país central, todo para Buenos Aires, todo para el país central, y a nosotros los del interior nos venden promesas y promesas que después no se cumplen”.

“Cuántas veces los misioneros hemos escuchado, independientemente de quién promesas que nos emocionan, que nos entusiasman, que nos dan ese coraje que tenemos los misioneros de querer invertir, de querer desarrollarnos y después esa promesa queda en un sueño que no se cumple. Por suerte, esta nueva generación va a trabajar fuertemente para que ese cambio se dé”.

Con respecto a los jóvenes expresó: “tenemos que reconstruir el futuro de oportunidad principalmente para los jóvenes, para los que se animan a quedarse en la Argentina, para los que apuestan en la innovación de la provincia de Misiones, para los que no le tienen miedo a la educación disruptiva, a la robótica, a estar interconectados, para los que se animaron en los momentos más duros cuando tuvimos la pandemia, esos docentes que se iban hasta el medio de la picada, que trataban de hacer negar el material para que la gurisada siga estudiando”.

“Tenemos que trabajar para que ese cambio se haga realidad. Yo estoy convencido, estoy convencido que las fórmulas del pasado no van más”.

Y continuó: “Quiero motivar el voto principalmente porque veo que la gente está cansada de no ver una salida, está cansada de no poder garantizar un futuro digno para su familia, para sus hijos, está cansada de tener que apilar trabajos, muchos de ellos a veces informales, trabajar más de 12 horas por día y saber que la plata no alcanza y nosotros tenemos que trabajar para mejorar eso. Hay buenas políticas que se vienen aplicando, hay que profundizar para que esas políticas sirvan”.

“Hay tres o cuatro datos para mí son importantes, volcar y que representan un poco la motivación de nuestro voto. Primero, la inflación, el Nea en el mes de septiembre, nuevamente tuvo una inflación por encima de la media nacional, 13%, eso afecta directamente y genera más pobreza, no solo en nuestra provincia, sino en el noreste de la Argentina”.

“No solo eso, los misioneros somos conscientes, lo vivimos a diario, pagamos una de las naftas más caras, sufrimos los embates del país central cuando nos deja en situación de escasez, con largas colas, se nos frenan la chacra, se nos frenan la producción, no podemos sacar nuestros productos cuando no tenemos nafta. Pagamos la nafta más cara a los misioneros”

Respecto al tema de educación, señaló: “lo que nos pasa en materia de educación, porque la pandemia hizo estragos y los oídos sordos del Gobierno Nacional en la pandemia hicieron estragos en materia de educación y no había forma de sostenerlos”.

“Hoy tenemos una realidad, no lo digo yo, lo dice Argentina por Educación, donde casi 50% de los jóvenes terminan el primario y después no terminan el secundario. Han hecho muchas obras de infraestructura muy buenas, tenemos que trabajar para motivar a esa gurisada para que vayan a estudiar. Son buenas las políticas motivacionales en materia de innovación”.

“En materia de educación disruptiva, tenemos que fortalecer eso para recuperar ese porcentaje de educación que hoy abandona la escuela. Sobre todas las cosas, motiva nuestro voto que nosotros vemos la necesidad imperiosa de trabajar para que nuestra provincia cambie una vez por todas su perfil en materia tributaria. Nosotros vemos que hay una realidad y hoy muchas veces vemos que el productor, el sector privado, tenemos que resolver eso, tenemos que buscarle la vuelta y al lugar trabajar para buscarle la vuelta para simplificarle la vida de los misioneros. El objetivo la política tiene que ser simplificarle la vida a la gente, traerle soluciones”.

Asimismo, recalcó la necesidad de incorporar todos esos temas a la agenda legislativa: “motiva el voto, el bloque activar. La necesidad imperiosa de incorporar estos temas en la agenda, queremos incorporar estos temas en la agenda, que trabajemos juntos para simplificar el sistema tributario, para mejorar en materia de educación y de transparencia”

“Misiones es una tierra que tiene una oportunidad enorme si nosotros le damos un empuje más a la producción y logramos exportar cada día más para generar los dólares que la provincia necesita. Eso es importantísimo, nosotros lo vemos importantísimo como una necesidad de cara al futuro”.

Asimismo, dijo que el bloque Juntos fue propuesto para presidir la legislatura: “vamos a acompañar la fórmula del bloque radical, la fórmula que ha puesto el interbloque legislativo juntos, porque entendemos que esta es una oportunidad también de generar un reflejo independientemente de la cuestión administrativa y demás, pero es una forma también de mostrar un ejemplo y de mostrar un poco el balance que tiene la democracia en materia de los poderes”.

“Creo que la voluntad popular se refleja así con un desafío que tenemos para el año 2024 en materia legislativa”, afirmó Pedro Puerta.