POSADAS. “Siempre fui de los que piensan que el nombre es lo último que se pone cuando uno está armando un esquema político”, puntualizó el abogado Pedro Puerta, el referente de Activar, uno de los espacios que integran el Frente Juntos por el Cambio Misiones, junto con la UCR y el PRO, entre otros partidos.

El joven dirigente peronista no develó si será candidato en las próximas elecciones de Junio o en las Nacionales de Agosto (PASO) y Octubre (generales). Sin embargo, hizo un fuerte pedido para que las elecciones provinciales, municipales y nacionales se concreten en Octubre, para evitar unos comicios en Junio, en plena segunda ola de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

“Juntos por el Cambio tendría que ser más amplio, con un nombre más genérico, como Juntos. Pero vamos a ir como JxC y se decidió una lista conjunta, encabezada por la UCR. Nosotros vamos a acompañar con el partido que me toca dirigir, que es Activar”, comentó Pedro, este lunes en una entrevista con MisionesCuatro. “Me parece que la oferta electoral de la oposición es más que interesante”, recalcó.

Repreguntado sobre el armado de las listas, Pedro insistió: “Soy de los que creen que el nombre y la lista, es lo que menos importa. Lo que importa es la convicción y las ganas de armar algo para cambiar la realidad que nos toca”, acotó.

Para el joven dirigente del Peronismo Republicano, “la oposición misionera merece hacerse una autocrítica porque este (el de la Renovación) es un gobierno que está hace más 20 años. Hubo falencias de un sector para seducir al electorado. Tenés que mostrar algo distinto”, consideró.

No obstante, Pedro puso de relieve que “en estas legislativas logramos un acuerdo interesante. Como lo hicimos en Octubre del 2019, con un sector del peronismo, un sector independiente, un sector del radicalismo y uno del PRO, en Junio vamos a ver un frente electoral amplio que tiene posibilidades de cambiar esa mayoría automática que hay en la Legislatura. Me parece que se arranca por ahí”, señaló.

En esta línea, Pedro aclaró que antes de definir nombres y lugares en las listas, se dedicaron a discutir por qué se juntaron con las otras fuerzas de JxC. “Tratamos de aunar energía y esfuerzo para conformar algo que siga creciendo. Es el esquema que tratamos de formar”, señaló.

Para el joven dirigente del Peronismo Republicano, el sector independiente es muy importante y todas las encuestas marcan que hay un 30% del electorado que no quiere ninguno de los espacios predominantes, pero quiere participar en política. “En 2019 me tocó armar sublemas en mi espacio y la mayoría de los candidatos no habían tenido experiencia electoral ni habían pasado por el sector público. Lo que no queremos es la autocracia electiva”, puntualizó el abogado.

Una autocracia electiva es “un conjunto de personas que usan herramientas de la democracia para perpetuarse de por vida en el poder. Pasa en Formosa, y también en esta provincia. Y es independiente de las ideologías. Sucede en la India y en Alemania. Las autocracias electivas existen. Es un mecanismo que se utiliza mucho en política. Y trae como consecuencia un debilitamiento enorme de la democracia”, advirtió Pedro. “Tenemos que tener alternancia política en el ámbito legislativo y en el Ejecutivo. Tenemos que trabajar porque esa alternancia exista”, subrayó Pedro. Y recordó que en 2015, el frente opositor que integran Activar, el PRO y la UCR, tuvo que hacer una presentación judicial para que se respeten las minorías en los Concejos Deliberantes de Misiones. “Si no, no se iba a respetar la Constitución provincial”, remarcó el abogado, añadiendo que, sin esa presentación, hoy “no tendrías oposición en los Concejos”, dijo.

De acuerdo con el joven abogado, en el espacio del Peronismo Republicano de Misiones, cuentan con varios ediles que carecen de experiencia en cargos públicos, y que vienen del ámbito privado. “En Activar, nos toca tener concejales que no tenían experiencia electoral y ni siquiera habían pasado por la administración pública. Es un orgullo. Tener gente que no pasó por la administración pública significa que estamos haciendo un verdadero refresh”, expresó, haciendo alusión al término empleado por la Renovación para defender un supuesto recambio dirigencial.

“Misiones es una provincia donde el grueso de la población depende de algún organismo del Estado, y muchas veces mal pagados. La solución no es gobernar esta provincia para ajustar, sino para que la administración pública esté bien pagada. A los docentes, policías y municipales, hay que pagarles lo que corresponde. Y eso sale de una provincia que tenga tributos inteligentes”, apuntó Pedro en referencia a uno de los problemas económicos estructurales de la provincia. “La tributación inteligente es no asfixiar al que quiere emprender”, señaló el joven abogado.

“Hoy para abrir una empresa en Misiones, cuesta un Perú. Cuando uno cruza la frontera que armaron con Corrientes”, dijo Pedro en referencia a la Aduana Paralela de Rentas, “vemos que del otro lado es todo más sencillo. Incluso hay un impulso y ganas de que el emprendedor pueda contratar y tener más empleados. Cuando preguntas al empleado municipal de Corrientes, están bien pagos”, recalcó el abogado, insistiendo en que la mayor actividad en el sector privado, redunda en mejor recaudación y mejores salarios para los estatales. “Así se sale de la pobreza”, subrayó.

Consultado al respecto, Pedro advirtió que uno de los problemas del empresariado en 2020, fue la lógica del gobierno de pensar que se resuelve un problema sanitario global “frenando la economía”. En este sentido, Pedro opinó que “una nueva Fase 1 o cualquier cosa distinta a la libertad individual (y colectiva) es un fracaso más del gobierno. Significa que no vacunaste, no controlaste, ni hiciste todo lo que tendrías que haber hecho”, fustigó Puerta, y subrayó que hay muchas personas menores de 40 con múltiples problemas psicológicos producto de la cuarentena estricta del 2020.

Ligado a este planteo, Pedro volvió a machacar sobre los riesgos que corre la población misionera, obligada a votar en Junio, por el adelantamiento de las elecciones en Misiones. “Cuando tenés una provincia con menos del 1% de la población vacunada con las dos dosis (contra el coronavirus), no podés pensar en generar una campaña proselitista que va a durar dos meses y después ir a votar. Lo menos complicado va a ser el acto electoral”, insistió el joven referente de Activar.

“El 6 de junio, si se vota en esa fecha, vamos a ir a votar con barbijos y en lugares (aireados). Pero el problema (son los días previos), los actos masivos, las reuniones, los candidatos recorriendo la provincia y reuniéndose con gente que no son de su núcleo. Eso puede generar en un problema sanitario con la ocupación de camas (de Terapia Intensiva)”, alertó Pedro, insistiendo en que Misiones tiene menos del 10% de la población inmunizada.

“Una herramienta para impedir (una crisis sanitaria) es que las elecciones provinciales se realicen en conjunto (con las nacionales) en octubre. Es lo más lógico”, enfatizó Pedro, poniendo de relieve que no se pueden modificar las elecciones nacionales, y postergar las PASO. “A la Cámara Nacional Electoral no le gustan las reformas electorales en años electorales”, avisó el abogado. “Las PASO y las generales se tienen que hacer, pero hay una de las tres elecciones, que depende de la firma de una sola persona, para modificar la fecha, que es la provincial”, insistió Pedro sobre la facultad del gobernador Oscar Herrera Ahuad de desdoblar o no, las elecciones en Misiones.

“Me parece lo más lógico, unificar las elecciones generales de la provincia con las nacionales”, recalcó.

Sobre la intención del Frente de Todos y del gobierno de Alberto Fernández, de aplazar las PASO, por el avance del coronavirus (Covid-19) Pedro insistió: “La pandemia empezó en 2020, tuvieron todo un año para modificar el cronograma electoral. Postergar las Primarias es una falta de respeto de la clase política a todo el electorado y la Justicia Electoral. Votar es la razón máxima de una democracia. Esto no se puede hacer entre gallos y medianoche, porque ya sabemos lo que sucede después”, señaló.

“Estamos en el año electoral y estamos pagando el sueldo a los legisladores para cambiar las reglas cuando corresponde. Tuvieron todo el 2020, ¿por qué quieren hacerlo ahora, a meses de la elección?”, se preguntó Pedro, poniendo de relieve que no se puede cambiar las reglas de juego en pleno año electoral.

“En materia electoral a la provincia le convendría votar más adelante porque te va a tener mejores resultados en lo económico, en comparación con el 2020, donde estuviste más de la mitad del año cerrado”, señaló el abogado.

Repreguntado sobre si podría haber una especulación electoral de la Renovación, que intenta despegarse del gobierno nacional, adelantando las elecciones, Pedro fue enfático al señalar que, en definitiva, siguen siendo una Autocracia Electiva. “Decir que el gobierno provincial no tiene nada que ver con el nacional es tomar al electorado misionero de zonzo. Pensar que voto antes porque me despego de lo nacional y después pido que me bajen los impuestos, me parece que no tiene lógica. Son chicanas zonzas de la política y pensar en la ciudadanía”, fustigó Pedro.

En esta línea, Pedro Puerta reveló que ya solicitaron al gobierno provincial con JxC para que el gobierno unifique las elecciones de este año. “Hicimos una presentación y seguimos insistiendo en que hay que hacer público eso para que se entre en razón. Es lo más lógico. El foco más fuerte de contagio tiene que ver con la movilización en los autos. Si no postergamos las elecciones provinciales, vamos a tener un problema grande. Y puede haber mucha abstención como ocurrió en otros lugares del mundo”, advirtió Pedro, y reiteró que “es muy importante cuidar la salud”.