Pedro Puerta: “El principal proyecto de Florencia Klipauka está relacionado al trabajo y a la conectividad”

POSADAS. Los candidatos de Juntos por el Cambio continúan recorriendo el interior de Misiones charlando con los vecinos y dando a conocer las principales propuestas del espacio que lleva como candidatos a diputados nacionales a Martín Arjol, Florencia Klipauka y Cristian Klingbeil. Solo la última semana estuvieron en San Javier y Apóstoles y en los próximos días completarían la recorrida por la zona sur de la provincia recorriendo las localidades de San José y Posadas.

En diálogo con MisionesCuatro Pedro Puerta, presidente de Activar, habló sobre las principales propuestas de Juntos por el Cambio y explicó que “el principal proyecto que va a llevar Florencia Klipauka, cuando llegue al Congreso de la Nación como segunda diputada de Juntos por el Cambio por Misiones, esta relacionado a la conectividad. Y a un programa de educación que tiene que permitir que los jóvenes de hoy puedan estudiar con las mismas herramientas de los jóvenes de cualquier parte de la Argentina”, adelantó Pedro.

Al respecto, el joven dirigente destacó la figura de Antonia Husulak, que fue precandidata de la lista de Activar y fue la “diseñadora del programa de educación a distancia de Misiones, hace más de 25 años. Nos enseñó muchísimo en materia de políticas educativas”, enfatizó Pedro, ligando el proyecto Misiones Conecta Educación con la experiencia previa y pionera de Husulak con la educación a distancia.

Conectividad y trabajo para jóvenes en la provincia

“La conectividad tiene que estar en la lista de los derechos básicos, como tener agua, luz, una buena calidad de vida y sanidad” y agregó que “entendemos que es un igualador de oportunidades”. “Hay lugares donde el gobierno de la provincia hizo una inversión en conectividad, y se nota como se acerca esta igualdad de oportunidades. Hay jóvenes que están trabajando para empresas fuera de la provincia. Pero hay lugares y escuelas rurales donde esto sigue siendo una necesidad. Si desde el Congreso se puede impulsar una ley que abarque a Misiones y sea para toda la Argentina, con inversión en el próximo presupuesto, se pueden generar igualdad de oportunidades. Y se pueden recuperar los jóvenes que se alejaron de las escuelas por la pandemia del Covid”, resaltó el joven dirigente.

En esta línea, Pedro reiteró que el cierre de las escuelas, “fue un gran error del gobierno nacional. Hay que corregirlo. Y una forma es darles conectividad y permitir que vuelvan al aula”, añadió el joven abogado. Pero fue más allá al vincular la educación con la proyección laboral. “Si logramos que en las escuelas, no sólo se eduquen, sino que los preparamos para el camino que viene más adelante, que es el trabajo, y si logramos que las escuelas sean centros de conectividad, donde el gurí use esa escuela para trabajar, eso puede ser muy bueno y positivo. Y puede mejorar la calidad de vida de los misioneros”, señaló el principal dirigente de Activar.

“Acompañar políticas de un gobierno nacional que no tiene rumbo, es un error muy grave”

Respecto de la crítica situación económica actual, con una fuerte devaluación del peso, con aumento de la pobreza y de la inflación, Pedro apuntó a la discusión por el Presupuesto 2022. “El Presupuesto del año que viene tiene que contemplar al Norte Grande como una prioridad. Me parece que acá hubo kirchnerismo que tuvo un discurso de campaña donde no sólo prometían asado. También prometía capitales alternativas, el federalismo real, que iban a traer grandes obras, la Zona Franca Especial, pero eso no se vió en los presupuestos anteriores. Y tampoco en el Presupuesto 2022 que se va a sancionar”, fustigó Pedro.

“Hoy acompañar proyectos y políticas de un gobierno nacional que no tiene rumbo, ni plan económico, es un error muy grave. Por eso le pedimos a la ciudadanía que acompañe a la única alternativa al kirchnerismo. Hoy la única alternativa al kirchnerismo es Juntos por el Cambio. La unión hace a la fuerza y que JxC tenga la posibilidad de ser mayoría en el Congreso y que haya tres diputados por Misiones (de JxC), puede servir muchísimo. No sólo para quienes pensamos distinto. Sino también para un oficialismo provincial que también necesita alguien que le marque la cancha al kirchnerismo”, comentó Pedro, para quien el veto presidencial a la Zona Franca Especial, fue un golpe muy duro y un destrato a los misioneros.