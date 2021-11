Pedro Puerta: “La crisis económica se siente mucho, pero no hay que caer en la resignación”

SAN PEDRO. En el tramo final de la campaña electoral de Juntos por el Cambio Misiones, el frente opositor que integran la UCR, el PRO y Activar está recorriendo distintas ciudades de la provincia y desde San Pedro, el presidente de Activar, Pedro Puerta pidió al electorado “no caer en la resignación” y acompañar con el voto a la lista que encabezan Martín Arjol y Florencia Klipauka.

En lo que llamaron “caravana de la esperanza”, Pedro habló con MisionesCuatro desde San Pedro y brindó un análisis del escenario político y económico que se viene, a días de la trascendental elección de medio término de este domingo 14 de Noviembre. “Estamos yendo a Iguazú, hacemos noche para comenzar desde allí mañana, e ir bajando por la ruta 12. Vamos a entrar en cada una de las localidades”, remarcó Pedro sobre el tramo final de la caravana de JxC.

Consultado por este medio, Pedro insistió en que “el factor económico es fundamental, el electorado vota muchas veces pensando el bolsillo. Pero en este caso hay múltiples factores. Hay una cuestión que no es menor y sucede en Misiones, el doble discurso del gobierno nacional. Caló hondo en el corazón de los misioneros, y con mucho dolor ese doble discurso”, consideró el joven presidente de Activar.

“En un momento anunciaba apertura de fronteras para el turismo, y después no se dio. Nos anunciaba en 2020, la Zona Franca Especial que nunca se logró para Misiones. Seguimos siendo una provincia que compite de manera (desventajosa) con Brasil y Paraguay”, argumentó Pedro, y añadió: “Ni hablar de cuestiones más duras, como lo que ocurrió en plena pandemia con la foto de Olivos (el Olivos-Gate) y los vacunados VIP”.

Para el principal referente de Activar, “todo eso va a pesar en el voto del día 14. Pero la cuestión económica va a significar mucho. Recorriendo cada localidad y conversando con la gente, la crisis económica se siente mucho. Y hoy a los argentinos y misioneros, la plata no les alcanza”, disparó Pedro.

Consultado sobre la necesidad de trabajar en consensos legislativos con otros espacios políticos, incluido el Frente de la Concordia, Pedro dejó en claro su posición. “Somos gente de diálogo, si no hay diálogo en política, no hay construcción. Y sin construcción no se logra mejorar. JxC va a aportar, desde el 14 de noviembre y el 10 de diciembre, dos diputados más a un bloque fuerte en el Congreso. Martín (Arjol) y Florencia (Klipauka) van a ser significativos para la agenda que necesita la provincia”, vaticinó.

“Será (cuestión) de meter estos temas en una agenda nacional que va a ser muy pesada”, acotó.

Según Pedro, en lo inmediato “hay una agenda en lo económico (a debatir). Y ahí Misiones tiene que lograr lo que han logrado otras provincias, como las del sur, que han sabido trabajar en bloque y lograr incentivos fiscales que hoy, Misiones, por ejemplo, no tiene”, señaló.

Sin embargo, el referente de Activar advirtió: “No tenemos que caer en que el kirchnerismo nos maneje la agenda. Tenemos la suficiente fuerza y vamos a tener más fuerza a partir de diciembre para poder plantar una agenda bien misionera. Y para acompañar cuestiones nacionales que se van a tener que dicutir”, insistió.

“Hay mucho dolor en una población. El gobierno nacional perdió el rumbo no sólo en lo económico, en todo sentido. Eso se ve en la calle”, analizó Pedro, quien no obstante, destacó el cariño y las señales de apoyo que reciben de los vecinos en esta campaña.

Los gestos afectivos de la gente hacia los candidatos de JxC, son “lo más lindo y lo más importante. Detrás de eso están los sueños y la energía de cada uno de los misioneros. Es importante no caer en la resignación, votar es bueno y sano. Y que cuando uno vota a gente que tiene propuestas y ganas, enfocada en mejorar la provincia, las cosas pueden lograrse”, expresó.

Sobre el final de la entrevista Pedro planteó que en 2021, el gobierno nacional, en lugar de presentar un plan económico, se sumió en una “puja interna para ver quién gobierna. En el medio estamos todos los argentinos y misioneros sufriendo”, disparó.

“Uno se da cuenta de los aumentos que hay. Y que al jubilado y al trabajador estatal, la plata no le alcanza. Eso hay que tratar de mejorarlo. Ojala la votación del 14 sirva para poner en agenda la cuestión económica en una Argentina que necesita un plan económico”, manifestó Pedro.