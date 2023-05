Pedro Puerta: “La legislatura va a ser más competitiva”

Pedro Puerta, el diputado provincial electo de Juntos por el Cambio, habló con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, donde hizo un análisis del resultado electoral, también se refirió al triunfo del candidato de Activar en Concepción de la Sierra, Hugo Humeniuk.

“Una alegría para todos los que somos de la zona sur lo de Concepción de la Sierra, es una muestra muy importante para Misiones que se puede estar mejor, se puede trabajar en algo nuevo diferente cuando se escucha, se trabaja en equipo y eso quedó demostrado”, declaró.

Asimismo, agregó: “ha habido un trabajo de todo Juntos por el Cambio, obviamente, Activar estuvo muy presente en la campaña acompañando, pero con un candidato excelente, con un equipo de trabajo espectacular, la verdad que Concepción ha hecho un trabajo que es ejemplo en toda la provincia, Juntos por el Cambio tiene una intendencia porque trabajó en Concepción de la Sierra para que así sea. Me parece que eso es muy meritorio en donde se combinó todo, se combinó la juventud de nuestro espacio, con la experiencia de otros sectores, muchos sectores independientes, relacionados a la de la yerba mate”, afirmó Humeniuk.

Con respecto a los resultados electorales señaló: “hay una mejora a comparación del 2019 por parte nuestra, de Juntos por el Cambio, el número fino en la Legislatura va a ser interesante también”, expresó.

“La sociedad misionera cuando habló y se expresó en las urnas, también quiere una legislatura de esos 11 diputados opositores sumado a la oposición, entiendo yo, del otro sector minoritario para marcarle un poco la agenda también al gobierno provincial. Me parece que eso tienen que entenderlo los legisladores, hacer un poco más de lo que hace Kiczka (Germán) en la banca de Activar. Eso va a ser interesante y vamos a trabajar para que así sea”, declaró Pedro Puerta.

Y añadió: “algo que quedó en claro, que lo decíamos desde el día 1, es la necesidad de escuchar de los políticos que escuchen, que recorran casa por casa. Me tocó hacer campaña, estuve en varias oportunidades en Concepción de la Sierra y las recorridas escuchando a los vecinos, conversando, compartiendo un mate, creo que todo eso entra en juego. La verdad es que había que dar un salto de calidad en Concepción de la Sierra y van a tener un excelente intendente y un excelente equipo acompañándolos. Me parece que quedó bien en claro que el tiempo de los capangas, que se creen dueños de su localidad, se terminó y eso está bueno”.

Respecto a las bancas obtenidas comentó: “hay concejales nuevos de Activar en Iguazú en San Pedro, en Fachinal, si no me equivoco, en Azara con un equipo completamente nuevo, gente nueva que fresca que no habían participado jamás en política y hoy hay bancas de concejales también. Hay localidades donde hemos repetido la banca, digamos, han sido reelectos, en Apóstoles con un equipo completamente nuevo, con Gastón Caballero a la cabeza, hemos mejorado la elección del 2019, pero hemos incorporado todos actores nuevos, Luciano Rodríguez que es nuestro próximo concejal en Apóstoles, tiene 26 años, su primer paso en política lo dio con nosotros y representa un sector que quiere ser escuchado. Eso es lo que hace Activar, eso es lo que hacemos lejos de las oficinas, de las unidades básicas y de los comités encerrados entre cuatro paredes, cerca de la gente, escuchando a los vecinos y bueno eso se traduce después en voto”, afirmó Pedro Puerta.

Consultado sobre cuál es la oposición que se viene respondió que será “una posición constructiva”. “Lo digo siempre, el diálogo es necesario en política, en la provincia que no dialoga en términos políticos. Una cosa es lo que se muestra hacia afuera y otra es lo que pasa a puertas adentro. Un ejemplo concreto, vos prendías los medios nacionales ayer y la foto era, ganó con el 80, 70 por ciento y, cuando ves la realidad es otra. La legislatura va a ser una legislatura más competitiva, con once bancas de Juntos por el Cambio, voy a trabajar para que sean 11 bancas de Juntos por el Cambio, que impongan un armado interno dentro de la legislatura, que manifiesten una agenda en común”, expresó.

“Todo esto hay que trabajarlo, los nombres que están detrás de esas bancas responden a los votos de los electores que acompañaron. Entonces, esa es la responsabilidad que tienen que tener nuestros diputados y yo voy a trabajar para que así sea”, agregó.

“Los diputados que no son parte del oficialismo tienen que trabajar por mejorar la calidad de vida democrática que el oficialismo no quiere mejorar de eso se trata, de eso se trata la gran deuda, lo que deja esta elección es que el sistema electoral, así como está, no va más”, expresó el dirigente de Activar.

Asimismo, agregó: “hemos hecho una campaña con Martín Arjol muy cercana a la ciudadanía, muy sinceros, con un mensaje muy claro y eso se tradujo en votos en las urnas, por supuesto siempre quedan cosas para mejorar, venimos de una elección legislativa muy buena en el 21, de mejorar una elección que no había sido tan buena en el 19 y hacia adelante, convencidos que tenemos que mejorar las provincias de Misiones, creo que con lo bueno y con lo malo que se ha hecho, pero mejorar una alternancia no vendría mal, mejoraría muchísimo”, explicó Pedro Puerta.

Con respecto a las bancas que ocuparía JXC en la Cámara de Representantes indicó: “necesitamos tener el escrutinio definitivo final por el donteo porque la repartición se da en base a los votos. Eso es importante, creo que va a haber definiciones en lo que hacen los Concejos Deliberantes. Creería que lo que hace a nivel provincial, dependiendo un poco los números que se analicen, pero estaremos entre 5 o 6 legisladores, lo cual es un crecimiento de un 50% comparativo al 2019”.

Y añadió: “para mí no es una elección, es un año electoral en donde uno va pasando por distintos estamentos. Obviamente que Activar va a trabajar para tener representación nacional, ampliarse, es algo que yo lo vengo manifestando hace rato. Hoy tenemos una banca en el Congreso de la Nación, pero vamos a competir en Córdoba con nuestro espacio para ampliar la participación electoral. Obviamente lo vamos a hacer también en Misiones”, afirmó Pedro Puerta.