Pedro Puerta: “Misiones es una tierra con un capital enorme, la visión tiene que ser productiva y facilitadora”

El candidato a diputado provincial de Juntos por el Cambio, Pedro Puerta, fue entrevistado por Eduardo Pérez en el programa Horas de Periodismo (HDP) que se emite por MisionesCuatro, donde habló de varios temas, la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de mayo, la importancia del diálogo en política, poner en valor a la economía de la provincia, entre otros temas.

“Una campaña intensa y caracterizada creo, porque queda bien en claro dos visiones de la provincia que queremos, una enfocada en lo que ya hay, con los errores y aciertos y en la apuesta a lo de siempre, se ve reflejado en todo, la mecánica de campaña etc. y, la nuestra, que tiene un enfoque claramente en las próximas generaciones, con una visión de futuro y con el objetivo puesto que Misiones en que tiene que construir un plan para los próximos 20 o 30 años y la visión de futuro requiere de ciertos ingredientes que la hagan realizables, porque si no solamente es un relato”, declaró el referente de Activar Misiones.

En esa línea agregó: “estamos convencidos en base a lo que venimos viendo, en los últimos 20 años, hay cosas que hay que sostenerlas, hay cosas que se hicieron bien y después se dejaron de llevar adelante y, todo ese condimento, que andan dando vuelta en la provincia de Misiones bien enfocado y planificado, puede construir la Misiones del futuro que nosotros venimos planificando”.

“Hay cientos de jóvenes que se criaron viendo un mismo color político y ellos son los que quieren cambiar, sus abuelos, sus padres. Quieren cambiar y encontrar una oportunidad de hacer algo distinto”, precisó Pedro Puerta.

Asimismo, recalcó la importancia del diálogo: “cambiar es hablar del diálogo, escucharnos, dialogar en política es muy importante. Venimos con la convicción de que si no hay diálogo entre oficialismo y oposición la cosa no mejora, si no dialogás con los otros sectores, no entendés realmente cuales son los problemas que tienen. Si no dialogás con el pequeño productor en la chacra, en la tierra colorada, al lado de la planta de yerba, no sabés cual es el mejor precio que tenés que tener o cual es la matriz productiva que tiene la provincia”, expresó Pedro Puerta.

En ese sentido agregó: “es consecuencia de la falta de alternancia y lo decimos en nuestros recorridos, nuestros objetivos están puesto en las próximas generaciones, son cuatro años los que le pedimos a los misioneros, para poner en marcha el motor productivo de la provincia de Misiones, no solo a la producción primaria de lo que tiene la provincia, yerba, té, madera, té, tabaco, también a la producción más desarrollada que se puede hacer en la provincia, e incluso al aporte de las nuevas tecnologías”.

“Si queremos transformar a Misiones en un polo logístico, tenemos que simplificarle la vida al que quiere exportar y que no sea tan engorroso, tan difícil, por eso venimos presentando la plataforma ‘Misiones click al mundo’, para que el que quiera exportar en Misiones tenga el asesoramiento del Estado y que el estado te de una mano para lograr eso, como se hace en el resto del mundo, a veces el que tiene un aserradero en San Antonio, en Irigoyen o cualquier parte de la provincia, quiere exportar al vecino país, tiene que pasar por Buenos Aires y se te va la vida“, manifestó el candidato.

“Todo eso hay que modificarlo, por eso presentamos Misiones click al mundo, es la oportunidad, por ejemplo, que los jóvenes que han hecho la tecnicatura en Comercio Exterior, que hay muchísimos en Misiones que no encuentran trabajo, puedan trabajar en ese sector aportar para nuestra provincia, además de ser hiperproductiva, es de matriz exportadora, porque estamos directo conectados con el mundo, el misionero, siempre piensa grande, mira hacia adelante y quiere ir a recorrer el mundo, contar lo que es Misiones, para después traer esa experiencia, porque nosotros una provincia que está metida dentro del mundo”, declaró Pedro Puerta.

“Nuestra tierra es hiperproductiva, ese el concepto básico de Misiones, la tierra colorada que sirve para la producción, es la gran diferencia que tenemos con el sur del país, que es extractivo, hacés un pozo y sacás petróleo, se dan otros productos. Acá, si sabés hacerlo, rinde la ganadería, los cultivos, por ejemplo, la semana pasada hablaba en San Javier con especialistas del rubro de frutas tropicales el mundo hoy consume dragon frut, maracuyá, frutas que son de zonas subtropicales y nuestra tierra da, por ejemplo, y eso tiene un valor de rentabilidad muy alto. Se puede apostar a esos emprendimientos en la chacra”, declaró el candidato.

Asimismo, recalcó: “hay que enfocarse en la producción, cuando la yerba vale, la madera vale, la piscicultura, la miel, los frutos tropicales, eso vuelve y el almacén se mueve, se economía empieza a funcionar, cuando a la yerba le va bien a Misiones le va bien. Lo que no tiene límites es el mundo y el consumo de yerba mate en el mundo hay que enfocarlo a los países que pueden llegar a comprar yerba que son los que consumen café, no a los que consumen te, es un consejo que les doy”, afirmó Pedro Puerta

“Hay que simplificarle la vida al que quiere exportar, porque el que tiene un pequeño secadero, puede vender en el mercado interno y el grande, exporta. Entonces de esa manera crece y es un circulo virtuoso”, agregó.

Respecto a los ingresos brutos señaló: “estamos enfocados que hay que generar un alivio fiscal, Misiones cuando se enfocó a modificar su política tributaria, había empezado su camino el pacto fiscal del 17’, hablaba de la reducción de los ingresos brutos, hoy tendríamos ingresos brutos cero, en un montón de rubros, quiere decir que se puede hacer”, explicó el candidato.

En esa línea agregó: “lo que hay que exigirle al gobierno central es que nos facilite la vía a la exportación y que sean sinceros con el valor de la moneda. Cuando exportamos generamos dólares frescos que entren a Misiones y con esos dólares pagás mejor sueldo al docente, policía, municipal, el ingreso a la exportación hace pagar mejores sueldos”, declaró.

“Misiones es una tierra hiperproductiva con un capital enorme, que además tiene 1000 kilómetros de frontera con el mundo y 100 que une a la Argentina, entonces la visión tiene que ser productiva, facilitadora, hoy el colono planta trámites, entonces es burocracia y burocracia”, expresó.